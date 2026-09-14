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RWE unter Druck

Das steckt hinter dem deutlichen Kursrutsch 14.09.2026, 18:22 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild RWE
AI MODIFIED
© Bild von Jakub Zerdzicki auf Pexels
Die RWE-Aktie ist zum Wochenstart deutlich unter Druck geraten. Mit einem Minus von 3,71 Prozent gehörte der Titel zu den schwächeren Werten im DAX. Zum Xetra-Schluss notierte die Aktie bei 57,62 Euro und entwickelte sich damit deutlich schlechter als der deutsche Leitindex.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
RWE 57,70 EUR -3,38 % L&S Exchange

RWE deutlich schwächer als der DAX

Der Rückgang fällt umso stärker auf, weil der DAX selbst lediglich 0,60 Prozent verlor. RWE landete damit im unteren Drittel des deutschen Leitindex. Der deutliche Tagesverlust setzt die Aktie nach ihrer zuletzt starken Entwicklung wieder unter Druck.

Vom aktuellen Kurs aus ist das bisherige 52-Wochen-Hoch bei 61,54 Euro allerdings weiterhin in Reichweite. Der Abstand beträgt rund sechs Prozent. Gleichzeitig notiert die Aktie noch deutlich über ihrem Jahrestief von 34,51 Euro.

Rekordhoch bleibt erreichbar

Trotz des Rücksetzers ist das Chartbild damit nicht automatisch gekippt. RWE befindet sich weiterhin vergleichsweise nah am Jahreshoch. Entscheidend dürfte nun sein, ob sich die Aktie nach dem kräftigen Tagesverlust stabilisieren kann.

Ein erneuter Anlauf auf das 52-Wochen-Hoch wäre bei einer Erholung weiterhin möglich. Sollte der Verkaufsdruck dagegen anhalten, könnte sich der Abstand zum bisherigen Rekord zunächst weiter vergrößern.

Börsenwert unterstreicht DAX-Bedeutung

Mit einer Marktkapitalisierung von rund 47 Milliarden Euro gehört RWE zu den größeren Unternehmen im DAX. Der Energiekonzern ist damit ein relevanter Bestandteil des deutschen Leitindex.

Der Handelstag zeigt jedoch vor allem, dass selbst eine vergleichsweise starke Position im DAX keinen Schutz vor deutlichen Kursschwankungen bietet. Nach dem Minus von fast vier Prozent richtet sich der Blick bei RWE nun auf die Stabilisierung der Aktie und die Frage, ob der Rücksetzer nur eine kurzfristige Schwächephase bleibt.

Bn-Redaktion/js
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