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Bayer

Das Warten auf den ganz großen Knall 15.09.2026, 11:47 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Bayer: Das Warten auf den ganz großen Knall
AI MODIFIED
© Symbolbild mithilfe von KI generiert
Dass die Bayer-Aktie vor richtungsweisenden Handelswochen steht, verdeutlicht nicht nur ihr Chartbild. Am gestrigen Montag (14. September) fand zudem die Anhörung zur Genehmigung des von Bayer angestrebten Sammelvergleichs zum Unkrautvernichter „Roundup“ statt. Die Entscheidung des Gerichts wird vermutlich noch Wochen auf sich warten lassen.
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Bayer 49,32 EUR -0,08 % Lang & Schwarz

Bis dahin kann darüber spekuliert werden, wie die Entscheidung ausfallen wird. Das gilt auch in Bezug auf die Charttechnik – gelingt der Bayer-Aktie der Ausbruch oder nicht?

Das Warten auf den ganz großen Knall

Die Bayer-Aktie (WKN: BAY001 | ISIN: DE000BAY0017 | Ticker-Symbol: BAYN) bildete Anfang Juli im Bereich von 53,8 Euro ein markantes Zwischenhoch aus. Gewinnmitnahmen setzten damals ein und beendeten somit eine knackige Zwischenrallye, die einen Monat zuvor im Bereich von 33 Euro ihren Anfang nahm.

Bayer Aktienchart in der Börsennews Aktienanalyse

Die wichtige Unterstützungszone 46,8 Euro / 45,0 Euro hielt dem Abgabedruck damals stand. Bayer drehte abermals nach oben ab und erreichte zügig den Kursbereich von 50 Euro. Seit Wochen ringt die Aktie um einen Ausbruch über diese Marke. Zahlreiche Versuche, das Cluster aufzubrechen, scheiterten. Dabei bildete sich die Formation eines ansteigenden Dreiecks (orange) aus. Diese Formationen werden nicht selten über einen aufwärtsgerichteten Ausbruch aufgelöst. 

Sollte es der Bayer-Aktie gelingen, die 50 Euro aufzuhebeln, würde sich sofort Aufwärtspotenzial in Richtung 53,8 Euro eröffnen. Ein erfolgreicher Ausbruch über die 53,8 Euro würde der Aktie bereits die Tür in Richtung 60 Euro öffnen. Aus charttechnischer Sicht macht auch die heranstürmende 200-Tage-Linie Hoffnung. Sie könnte ein mögliches Ausbruchsszenario unterstützen. 

Je länger die Ausbruchsbemühungen erfolglos bleiben, desto größer wird aber das Risiko, dass Gewinnmitnahmen einsetzen. Rücksetzer auf der Unterseite sollten unter allen Umständen eng begrenzt bleiben. So wäre ein deutlicher Rücksetzer unter die Marke von 45 Euro  bereits ein herber Rückschlag. Eine Neubewertung der Lage würde in diesem Fall notwendig werden. 

Das sagen die Analysten

Die Analysten von Deutsche Bank Research bestätigten zuletzt ihr Kursziel von 60 Euro für die Bayer-Aktie. Das Votum lautet „buy“. Die Analysten der britischen Investmentbank Barclays wurden jüngst optimistischer und hoben das Kursziel für die Bayer-Aktie von 60 Euro auf 70 Euro an. Das Votum lautet hier nach wie vor „overweight“. Die Analysten der Schweizer UBS bewerten die Aktie mit „buy“. Das Kursziel sehen sie unverändert bei 62 Euro.
(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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