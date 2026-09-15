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Deutz legt nach

15 Millionen neue Aktien kommen 15.09.2026, 13:00 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Deutz legt nach: 15 Millionen neue Aktien kommen
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© Bild von Deutz Media Center
Deutz hat seine Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen und 15.263.810 neue Aktien zu jeweils 11,70 Euro platziert, wodurch dem Unternehmen brutto rund 179 Millionen Euro zufließen. Die Aktienzahl steigt damit um zehn Prozent auf insgesamt 167.901.915 Papiere, während die Deutz-Aktie bereits nach der Ankündigung deutlich unter Druck geraten war. Die neuen Aktien sollen ab dem 18. September 2026 gehandelt werden; mit dem zusätzlichen Kapital will Deutz seine Finanzstruktur stärken und sich mehr Spielraum für künftiges Wachstum verschaffen.
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Deutz 12,17 EUR +2,57 % Baader Bank

Jetzt stehen 15 Millionen neue Aktien bereit

Aus der am Montagabend angekündigten Kapitalmaßnahme sind innerhalb weniger Stunden Fakten geworden: Deutz hat seine Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen und sich damit einen Bruttoemissionserlös von rund 179 Millionen Euro gesichert. Insgesamt platzierte der Kölner Motorenbauer 15.263.810 neue Aktien bei institutionellen Investoren. Die Ausgabe erfolgte im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens unter Ausschluss des Bezugsrechts bestehender Aktionäre.

Der Platzierungspreis wurde auf 11,70 Euro je neuer Deutz-Aktie festgelegt. Mit Abschluss der Transaktion erhöht sich das Grundkapital des Unternehmens um zehn Prozent. Künftig verteilt es sich auf insgesamt 167.901.915 Aktien.

Deutz-Aktie gerät schon vor der Platzierung unter Druck

An der Börse hatte die Ankündigung bereits am Montagabend deutliche Spuren hinterlassen. Noch bevor der endgültige Platzierungspreis und das konkrete Emissionsvolumen feststanden, geriet die Deutz-Aktie auf Tradegate kräftig unter Druck. Zeitweise belief sich das Minus auf mehr als acht Prozent.

Ein wesentlicher Faktor bei solchen Kapitalmaßnahmen ist der Verwässerungseffekt: Durch die Ausgabe zusätzlicher Aktien verteilt sich die Beteiligung am Unternehmen auf eine größere Zahl von Papieren. Bei Deutz steigt die Aktienzahl nun um zehn Prozent. Entsprechend hatte der Markt die angekündigte Transaktion bereits unmittelbar nach Bekanntwerden eingepreist.

Für das Unternehmen steht dagegen die Stärkung seiner finanziellen Möglichkeiten im Vordergrund. Deutz begründet die Kapitalerhöhung mit einer Optimierung der Kapitalstruktur. Der Mittelzufluss soll insbesondere die finanzielle Flexibilität erhöhen und Spielraum schaffen, um künftige Wachstumschancen nutzen zu können. Welche konkreten Investitionen oder Projekte mit den rund 179 Millionen Euro finanziert werden sollen, teilte das Unternehmen zunächst nicht mit.

Sechs Monate Lock-up - eine wichtige Ausnahme bleibt

Mit der abgeschlossenen Privatplatzierung verpflichtet sich Deutz grundsätzlich zu einer Lock-up-Periode von sechs Monaten. Damit bestehen für diesen Zeitraum Beschränkungen hinsichtlich weiterer entsprechender Kapitalmarkttransaktionen. Gleichzeitig gelten marktübliche Ausnahmen.

Eine davon betrifft ausdrücklich die bereits von der außerordentlichen Hauptversammlung im August 2026 beschlossene Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage. Diese bleibt von der sechsmonatigen Verpflichtung ausgenommen.

Für die neuen Anteilseigner ist zudem entscheidend, dass die frisch ausgegebenen Aktien den bereits bestehenden Papieren wirtschaftlich gleichgestellt werden. Die 15.263.810 neuen Aktien sind rückwirkend ab Beginn des Geschäftsjahres 2026 vollständig gewinnberechtigt.

Jetzt geht es schnell: Neue Aktien kommen am 18. September in den Handel

Auch der weitere Fahrplan steht bereits fest. Die Zulassung der neuen Deutz-Aktien zum regulierten Markt an den Börsen Frankfurt und Düsseldorf ist für den 17. September 2026 vorgesehen. Bereits einen Tag später, am 18. September, sollen sowohl die Lieferung als auch die Handelsaufnahme der neuen Papiere erfolgen.

Ab diesem Zeitpunkt werden die zusätzlichen Aktien in die bestehende Börsennotierung einbezogen. Damit erhöht sich nicht nur die Gesamtzahl der handelbaren Deutz-Aktien deutlich, sondern potenziell auch das verfügbare Handelsvolumen.

Die wesentlichen Eckdaten der Transaktion stehen damit fest: 15.263.810 neue Aktien, ein Ausgabepreis von 11,70 Euro, rund 179 Millionen Euro Bruttoerlös und eine Erhöhung des Grundkapitals um zehn Prozent auf insgesamt 167.901.915 Aktien. Nach der deutlichen ersten Kursreaktion richtet sich der Blick des Marktes nun darauf, wie Deutz den zusätzlichen finanziellen Spielraum für seine weitere Wachstumsstrategie einsetzen wird.

Bn-Redaktion/aw
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