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Siemens Energy

KI-Sorgen lösen heftigen Absturz aus 15.09.2026, 13:45 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Siemens Energy: KI-Sorgen lösen heftigen Absturz aus
AI MODIFIED
© Symbolbild von Siemens AG
Siemens Energy ist mit einem Kursverlust von 8,04 Prozent auf 132,66 Euro massiv unter Druck geraten und hat dabei wichtige charttechnische Marken unterschritten. Belastend wirken Sorgen um den KI- und Rechenzentrumsboom, das Downgrade von GE Vernova sowie stark gestiegene US-Anleiherenditen und neue Zinserhöhungsängste. Entscheidend dürfte nun sein, ob die Unsicherheit tatsächlich die Investitionen in Rechenzentren und Energieinfrastruktur bremst oder der Einbruch vor allem eine kurzfristige Reaktion auf die gestiegene Risikoaversion bleibt.
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Siemens Energy 133,34 EUR -0,29 % Baader Bank

Aktie massiv unter Druck

Für die Aktionäre von Siemens Energy begann die Woche mit einem heftigen Rückschlag. Die Aktie des Energietechnikkonzerns verlor am Montag 8,04 Prozent und beendete den Handel bei 132,66 Euro. Damit verzeichnete das Papier einen der stärksten Tagesverluste der vergangenen Monate. Gleichzeitig fiel der Kurs unter eine viel beachtete Nackenlinie einer Schulter-Kopf-Schulter-Formation.

Siemens Energy stand mit dem Kursrutsch allerdings nicht allein. Auch andere Unternehmen, die direkt oder indirekt mit dem Investitionsboom rund um künstliche Intelligenz und Rechenzentren in Verbindung gebracht werden, gerieten unter Verkaufsdruck. Unter anderem mussten Infineon und Aixtron deutliche Einbußen hinnehmen. In der Spitze erreichten die Verluste bei betroffenen Titeln bis zu 11,2 Prozent.

KI-Debatte trifft plötzlich auch Siemens Energy

Einen wichtigen Auslöser für die Nervosität lieferte ein Essay von Anthropic-Chef Dario Amodei. Seine Äußerungen zu den Sicherheitsrisiken künstlicher Intelligenz sorgten bei Investoren für neue Unsicherheit hinsichtlich der weiteren Entwicklung des KI-Sektors. Die Reaktion beschränkte sich dabei nicht auf klassische Technologieunternehmen, sondern erfasste weite Teile der KI-Lieferkette.

Siemens Energy wird vom Markt ebenfalls mit diesem Investitionstrend in Verbindung gebracht. Der massive Ausbau von Rechenzentren erhöht den Strombedarf und erfordert zusätzliche Netz-, Übertragungs- und Erzeugungskapazitäten. Als Anbieter von Netz- und Kraftwerkstechnik zählt Siemens Energy damit zu den Unternehmen, deren Wachstumserwartungen teilweise an steigende Investitionen in die Energieversorgung großer Rechenzentren gekoppelt werden.

Zusätzlichen Gegenwind brachte eine Herabstufung des US-Wettbewerbers GE Vernova. Das Downgrade belastete die Stimmung für die gesamte Vergleichsgruppe und verstärkte damit den ohnehin vorhandenen Verkaufsdruck.

Dass es sich nicht ausschließlich um eine allgemeine Schwäche am deutschen Aktienmarkt handelte, zeigte auch der Blick auf die Indizes. Während der DAX am Montag lediglich moderat nachgab, mussten einzelne MDAX-Unternehmen wie Hochtief ähnlich kräftige Kursverluste wie Siemens Energy verkraften.

132,66 Euro: Kurs fällt deutlich unter den 50-Tage-Durchschnitt

Mit dem Einbruch veränderte sich auch das kurzfristige technische Kursbild. Siemens Energy schloss bei 132,66 Euro und damit deutlich unter dem 50-Tage-Durchschnitt von 149,82 Euro. Gleichzeitig wurde eine Nackenlinie einer zuvor ausgebildeten Schulter-Kopf-Schulter-Konstellation unterschritten.

Neben den unternehmens- und branchenspezifischen Faktoren spielte auch die Entwicklung am Anleihemarkt eine wichtige Rolle. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen kletterte über die Marke von fünf Prozent. Ein vergleichbares Niveau war zuletzt im Oktober 2023 erreicht worden.

Steigende Renditen können insbesondere bei Unternehmen ins Gewicht fallen, deren Börsenbewertung wesentlich von langfristigen Wachstumserwartungen geprägt ist. Höhere Finanzierungskosten verändern dabei nicht nur die Bedingungen für Investitionen, sondern beeinflussen zugleich die Bewertung künftig erwarteter Unternehmensgewinne.

Fed-Sorgen verschärfen den Druck auf Wachstumswerte

Die Zinsentwicklung erhielt zusätzliche Brisanz durch überraschend hohe Inflationsdaten aus den USA. Am Markt rückte dadurch die Möglichkeit einer weiteren Straffung der Geldpolitik in den Fokus. Laut CME FedWatch wurde die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung der US-Notenbank Fed um 25 Basispunkte zeitweise mit 90 Prozent beziffert.

Damit trafen mehrere Belastungsfaktoren gleichzeitig aufeinander: neue Unsicherheit rund um die KI-Investitionswelle, das Downgrade von GE Vernova, steigende Renditen am US-Anleihemarkt und wachsende Erwartungen an eine mögliche weitere Zinserhöhung der Fed.

Für Siemens Energy ist vor allem die weitere Entwicklung der Investitionen in Stromnetze, Kraftwerkstechnik und die Energieversorgung von Rechenzentren relevant. In den kommenden Handelstagen dürfte deshalb verstärkt beobachtet werden, ob die aktuelle KI-Debatte tatsächlich Auswirkungen auf geplante Rechenzentrumsprojekte und die damit verbundene Nachfrage nach Energieinfrastruktur hat oder ob sich der jüngste Kursrückgang vor allem als Reaktion auf die kurzfristig deutlich gestiegene Risikoaversion an den Märkten erweist.

Bn-Redaktion/aw
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