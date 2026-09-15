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Ausverkauf bei Gold nimmt Fahrt auf

Newmont Corp. – Goldminenaktie droht zu kippen 15.09.2026, 14:37 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Ausverkauf bei Gold nimmt Fahrt auf: Newmont Corp. – Goldminenaktie droht zu kippen
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© Symbolbild mithilfe von KI generiert
Jetzt geht’s ans Eingemachte. Der Goldpreis gerät ins Rutschen. Die Dynamik der Abwärtsbewegung lässt für die kommenden Tage nicht viel Gutes erwarten. Macht die Fed morgen den Deckel drauf und schickt Gold endgültig in die Korrektur bzw. in den Abverkauf?
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Name Aktuell Diff. Börse
Newmont Corporation 106,50 EUR -0,08 % TTMzero RT

Im Vorfeld der Fed-Leitzinsentscheidung steht der Goldpreis massiv unter Druck. Mit ihm taumeln Silber und andere Edelmetalle und Rohstoffe. Der Anleihemarkt übt in diesen Stunden enormen Druck auf den Sektor aus. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen schoss über die wichtige Marke von 5 Prozent. Damit wurde eine eminent wichtige Hürde aus dem Weg geräumt. Noch muss sich der Ausbruch bestätigen. Doch sollte er das tun, dürfte die Aufwärtsbewegung weiter Fahrt aufnehmen. Die Situation bei den 2-jährigen US-Staatsanleihen ist sogar noch dynamischer. Die Renditen pulverisierten die Marke von 4,6 Prozent und nehmen nun die 4,7 Prozent ins Visier. 

Haussierende Anleiherenditen sind dabei nicht auf die USA beschränkt. So legten die Renditen der 10-jährigen deutschen Staatsanleihen auf über 3,5 Prozent zu. Da ist es fast vergessen, dass die Renditen vor 5 Jahren noch negativ waren. 

Die kräftig anziehenden Renditen der US-Staatsanleihen lassen den US-Dollar weiter erstarken. Der wichtige US-Dollar-Index läuft auf die wohl entscheidende Marke von 100 Punkten zu. Sollte es hier zu einem Ausbruch kommen, könnte die US-Dollar-Stärke dem Goldpreis weiter zusetzen.

Gold läuft die wichtige Unterstützung von 4.200 US-Dollar an. Sollte diese nicht halten, kommt es auf den zentralen Unterstützungsbereich 4.000 US-Dollar / 3.950 US-Dollar an. 

Newmont Corporation Aktienchart

Newmont Corp. – Goldminenaktie droht zu kippen 

Die Aktie des US-amerikanischen Gold- und Kupfergiganten Newmont Corporation (WKN: 853823 | ISIN: US6516391066 | Ticker-Symbol: NMM) hatte kürzlich die große Chance, den zentralen Widerstandsbereich 130 US-Dollar / 135 US-Dollar aufzubrechen, scheiterte jedoch trotz vielversprechender Ansätze. 

Die aktuelle Goldpreisschwäche geht nicht spurlos an der Aktie vorüber. Gewinnmitnahmen bestimmen auch hier das Handelsgeschehen. Aktuell rückt die wichtige Unterstützung um 120 US-Dollar in den Fokus. Sollte es für Newmont darunter gehen, könnte das Chartbild kippen und es zu weiteren Abgaben in Richtung 110 US-Dollar kommen. Dort verläuft unter anderem die 200-Tage-Linie. Das erhöht die Bedeutung der Zone deutlich. Sollte es jedoch darunter gehen, muss mit weiteren Abgaben auf 100 US-Dollar gerechnet werden. Um das Chartbild auf der Oberseite zu klären, muss Newmont den Widerstand bei 135 US-Dollar aufbrechen.  

Bn-Redaktion/mt
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