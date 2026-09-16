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Siemens Energy nach dem Absturz

Warum die KI-Sorgen nicht verschwinden 16.09.2026, 10:28 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Siemens Energy
AI MODIFIED
© iStock.com/Karsten Leineke
Die Siemens-Energy-Aktie zeigt am Mittwochvormittag zwar Erholungstendenzen, bleibt aber deutlich unter ihrem Jahreshoch. Auslöser für die jüngste Schwäche sind vor allem Sorgen über eine mögliche Abkühlung der KI-Investitionen. Gleichzeitig sehen Analysten weiterhin deutlich höhere Kursziele.
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Siemens Energy 135,34 EUR +1,94 % Quotrix Düsseldorf

Warum die KI-Debatte Siemens Energy trifft

Der Konzern profitiert indirekt vom wachsenden Energiebedarf großer Rechenzentren. Für deren Betrieb werden umfangreiche Stromnetze und Kraftwerkskapazitäten benötigt – Bereiche, in denen Siemens Energy aktiv ist.

Genau deshalb könnte eine Abkühlung der Investitionen in neue Rechenzentren auch für den Energietechnik-Konzern relevant werden. Warnungen vor möglichen Risiken leistungsfähiger KI-Systeme haben zuletzt die Debatte über strengere Schutzregeln und ein langsameres Entwicklungstempo verstärkt.

Starker Rücksetzer sorgt für Unsicherheit

Die Sorgen belasteten die Aktie zu Wochenbeginn erheblich. Siemens Energy verlor zeitweise mehr als acht Prozent. Zusätzlich verschlechterte eine Herabstufung des US-Wettbewerbers GE Vernova die Stimmung innerhalb der Branche.

Auch die Zinsentwicklung spielt eine Rolle. Steigende Renditen bei zehnjährigen US-Staatsanleihen können die Investitionsbereitschaft in wachstumsorientierten Bereichen bremsen – zumindest theoretisch.

Analysten sehen weiter Potenzial

Trotz der jüngsten Turbulenzen bleiben die Analystenschätzungen deutlich über dem aktuellen Kursniveau. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 195 Euro. Gleichzeitig zeigt der Abstand zum 52-Wochen-Hoch von 191,66 Euro, wie stark sich die Aktie zuletzt von ihren Höchstständen entfernt hat.

Für Siemens Energy bleibt damit vor allem die weitere Entwicklung des KI-Ausbaus relevant. Sollte die Nachfrage nach zusätzlicher Energieinfrastruktur hoch bleiben, könnte die aktuelle Debatte an Bedeutung verlieren. Bis dahin dürfte die Aktie jedoch sensibel auf neue Signale aus dem KI-Sektor reagieren.

Bn-Redaktion/js
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