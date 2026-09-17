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Zinswende USA

Fed-Zinserhöhung beflügelt DAX 17.09.2026, 11:18 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Die erste Zinserhöhung der US-Notenbank Fed seit 2023 zieht den DAX ins Plus: Der deutsche Leitindex gewinnt am Donnerstag 0,73 Prozent auf 25.683 Punkte. Während die Wall Street zunächst verhalten reagierte, stützen fallende Ölpreise und eine gelassenere Marktstimmung die europäischen Indizes.
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DAX 25.784,00 PKT +1,13 % Lang & Schwarz

Der DAX legt am Donnerstag spürbar zu und notiert zuletzt bei 25.683 Punkten – ein Plus von 0,73 Prozent gegenüber dem Vortagsschluss. Als Haupttreiber gilt die Zinsentscheidung der US-Notenbank Federal Reserve, die ihren Leitzins um 0,25 Prozentpunkte anhob. Es ist die erste Erhöhung in den Vereinigten Staaten seit 2023. Die Märkte hatten den Schritt erwartet und reagieren mit relativer Gelassenheit.

Fed bekämpft Inflation – Unabhängigkeit unter Beweis gestellt

Fed-Vorsitzender Kevin Warsh begründete die Entscheidung mit der hartnäckig hohen Inflation, die im Umfeld des Iran-Krieges weiter unter Druck steht. Damit stellte sich die Notenbank auch gegen die Forderungen von US-Präsident Donald Trump, der seit Längerem niedrigere Zinsen verlangt und zuletzt mit einem Handelsstopp drohte, sollte die Fed nicht einlenken. „Die Fed verteidigt ihre Glaubwürdigkeit", hieß es in einem Kommentar von HQ Trust. Experten des Hauses halten eine weitere Anhebung im Oktober oder spätestens Dezember für wahrscheinlich. Auch von der Consorsbank hieß es, die Notenbank demonstriere damit ihre politische Unabhängigkeit – was bei Anlegern gut ankomme.

Europa zeigt sich stabiler als Wall Street

Die erste Reaktion an der Wall Street war zurückhaltend: Der Dow Jones gab am Mittwochabend 1,21 Prozent nach und fiel auf ein Tief seit Juni. Europäische Aktienmärkte zeigten sich hingegen stabiler. Neben dem DAX gewann auch der EuroStoxx 50 rund 0,7 Prozent. Besonders gefragt waren Automobiltitel: Volkswagen, Mercedes-Benz und BMW verbuchten Kursgewinne von bis zu 1,9 Prozent und erholten sich damit von ihren Verlusten des Vortages. Stützend wirkten zudem die gesunkenen Ölpreise – Brent-Rohöl kostete zuletzt 105,70 US-Dollar je Barrel, da es Berichte über eine mögliche Teilreparatur einer wichtigen Pipeline in Saudi-Arabien gab.

Weitere Zinsschritte für Herbst erwartet

In einer Einschätzung des Vermögensverwalters Eyb & Wallwitz hieß es, die Fed reagiere nicht nur auf die hartnäckige Inflation, sondern auch auf gestiegene Zweifel des Anleihemarktes an ihrer Entschlossenheit. Auch die UBS zeigte sich zuversichtlich: Die Zinserhöhung dürfte die Märkte nicht aus der Bahn werfen, hieß es in einem Kommentar der Schweizer Großbank. Die Märkte hätten bereits einen aggressiveren Zinszyklus eingepreist. Robustes Wachstum und starke Unternehmensgewinne könnten die negativen Effekte höherer Zinsen demnach teilweise ausgleichen.

Bn-Redaktion/sb
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