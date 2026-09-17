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DAX nach dem Fed-Termin obenauf

Allianz – Druck steigt. Aktie bereitet Ausbruch vor 17.09.2026, 12:44 Uhr Jetzt kommentieren: 0

DAX nach dem Fed-Termin obenauf: Allianz – Druck steigt. Aktie bereitet Ausbruch vor
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© Symbolbild (KI gestützt)
Der DAX atmet heute nach dem gestrigen Fed-Termin hörbar auf. Die positive Reaktion des deutschen Leitindex auf die Ergebnisse mag auf den ersten Blick jedoch überraschen.

Die Fed erhöhte wie erwartet die Leitzinsen um 25 Basispunkte. Gleichzeitig bereitete sie die Märkte darauf vor, dass es bei dieser einen Leitzinsanhebung im Jahr 2026 nicht bleiben muss, sollte sich die Inflation weiterhin so hartnäckig präsentieren. In den mitveröffentlichten Projektionen erwartet die US-Notenbank für Ende 2026 ein Leitzinsniveau im Median in Höhe von 4,1 Prozent – im Juni waren es noch 3,8 Prozent. Die Kerninflation wird nunmehr mit 3,4 Prozent im Median erwartet, nach 3,3 Prozent in den Juni-Projektionen. Die Marktakteure honorierten die überraschende Geschlossenheit der US-Notenbank. Diese hatte aufgrund diverser politischer Störfeuer zuletzt ein wenig an Glaubwürdigkeit verloren. 

Doch nicht nur die Ergebnisse des gestrigen Fed-Termins machen dem DAX im frühen Donnerstagshandel Beine. Die Ölpreise kommen zur Stunde deutlich zurück. So notiert Brent-Öl aktuell bei 104 US-Dollar und liegt damit deutlich unterhalb der letzten Verlaufshochs. Das sorgte auch für eine Entspannung bei den Anleihen. Die Renditen der wichtigen 10-jährigen US-Staatsanleihen rutschten wieder unter die Marke von 5 Prozent. Eine generelle Entwarnung kann allerdings noch nicht gegeben werden. 

Nach einem kleinen Schwächeanfall meldet sich die Allianz-Aktie derzeit eindrucksvoll zurück. Ein neues Kaufsignal scheint in Vorbereitung zu sein.

Allianz Aktienchart

Allianz – Druck steigt. Aktie bereitet Ausbruch vor

So schnell kann es gehen. Noch in unserem letzten Kommentar vom 19. September drohte die Allianz-Aktie (Allianz-Aktie (WKN: 840400 | ISIN: DE0008404005 | Ticker-Symbol: ALV), nach unten zu kippen. Doch die eminent wichtige Unterstützungszone 443 Euro / 433 Euro hielt dem Abgabedruck stand. Käufer fassten frischen Mut. Die Allianz-Aktie drehte nach oben ab. Rückenwind bekam sie dabei auch von der Zinserhöhung der EZB in der letzten Woche. Versicherungsaktien zählen tendenziell zu den Gewinnern eines Umfelds mit höheren Zinsen. Aus charttechnischer Sicht ist die Aufgabenstellung nunmehr klar definiert: Die Allianz-Aktie muss über den zentralen Widerstandsbereich 450 Euro / 455 Euro, um das Aufwärtsmomentum zu beleben. Ein Ausbruch über die 455 Euro könnte der Aktie zunächst Aufwind in Richtung 470 Euro geben. Etwaige Rücksetzer sollten spätestens im Bereich von 433 Euro ein Ende finden. Anderenfalls könnte es doch noch ungemütlich werden. 

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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