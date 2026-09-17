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Hensoldt

10 Milliarden Euro Aufträge – doch Hensoldt-Aktie bleibt am Boden 17.09.2026, 18:12 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Renk
AI MODIFIED
© Bild von Rudy and Peter Skitterians auf Pixabay
Die Hensoldt-Aktie zeigt sich trotz eines starken operativen Umfelds weiter angeschlagen. Der Kurs liegt aktuell bei 77,51 Euro und damit deutlich unter dem früheren Rekordhoch. Gleichzeitig wächst der Auftragsbestand des Rüstungselektronik-Konzerns auf mehr als 10 Milliarden Euro.
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Name Aktuell Diff. Börse
HENSOLDT 77,52 EUR +0,31 % Lang & Schwarz

Milliardenaufträge, aber kein Kursfeuerwerk

Operativ läuft es bei Hensoldt dynamisch. Im ersten Halbjahr hat sich der Auftragseingang nahezu verdoppelt, während der Umsatz um mehr als 20 Prozent zulegte. Die Jahresprognose von 2,75 Milliarden Euro Umsatz wurde zudem bestätigt.

Auch neue Aufträge der Bundeswehr sorgen für Rückenwind. Dennoch kann die Aktie bislang kaum von der Nachrichtenlage profitieren. Seit dem Hoch bei knapp 118 Euro hat das Papier rund ein Drittel eingebüßt.

Damit klaffen operative Entwicklung und Aktienkurs derzeit deutlich auseinander.

Anleger bleiben skeptisch

Ein Grund für die Zurückhaltung sind laut den vorliegenden Analysen Zweifel daran, wie verlässlich und dauerhaft die europäischen Rüstungsbudgets steigen werden. Diese übergeordnete Unsicherheit überlagert derzeit die positiven Unternehmenszahlen.

Der hohe Auftragsbestand bietet zwar eine gute Visibilität für künftige Geschäfte. Entscheidend bleibt jedoch, wie schnell die Aufträge tatsächlich in Umsatz und Gewinn umgesetzt werden.

Jetzt wird die Charttechnik wichtig

Auch charttechnisch steht Hensoldt vor einer entscheidenden Phase. Die Aktie notiert unter ihrer 50- und 200-Tage-Linie. Besonders wichtig ist nun die 200-Tage-Linie bei rund 83 Euro.

Ein nachhaltiger Sprung darüber könnte das angeschlagene Chartbild aufhellen. Scheitert der Kurs dagegen erneut, rückt die Unterstützungszone zwischen 65 und 70 Euro in den Fokus.

Die zentrale Frage lautet damit: Schafft Hensoldt trotz Milliarden-Auftragsbestand den Turnaround – oder bleibt die Aktie vorerst unter Druck?

Bn-Redaktion/js
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