Anzeige
++++++ Investmentbanken raten zum Kauf: Kursziele weit über heutigem Niveau ++++++
Portfolio Tracker
Alle Depots an einem Ort. Dein Gesamtvermögen immer im Blick, tiefgründige Renditeanalysen und Dividendenplaner.
Anzeige
Neue Aktien, große Pläne

Deutz setzt alles auf Wachstum 17.09.2026, 18:39 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Deutz
AI MODIFIED
© Bild von Deutz Media Center
Die Deutz-Aktie steht vor einem entscheidenden Handelstag. Der Motorenhersteller hat mit einer Kapitalerhöhung rund 179 Millionen Euro eingesammelt, gleichzeitig steigt die Zahl der Aktien um rund zehn Prozent. Heute zeigt sich das Papier zunächst robust – doch ab Freitag wird es ernst.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Deutz 12,17 EUR +5,09 % Tradegate

179 Millionen Euro gegen Verwässerung

Deutz hat 15,26 Millionen neue Aktien zu jeweils 11,70 Euro ausgegeben. Damit fließt dem Unternehmen frisches Kapital zu, das unter anderem für Wachstum, Partnerschaften und den Ausbau von Kapazitäten eingesetzt werden soll.

Für bestehende Aktionäre hat die Maßnahme allerdings einen Haken: Durch die größere Aktienbasis verteilt sich der künftige Gewinn auf mehr Anteilsscheine. Damit die Kapitalerhöhung für Anleger langfristig aufgeht, muss Deutz mit dem neuen Geld entsprechend zusätzliche Erträge erwirtschaften.

Aufsichtsräte setzen eigenes Geld ein

Bemerkenswert ist, dass zwei Aufsichtsratsmitglieder unmittelbar nach der Platzierung Aktien gekauft haben. Helmut Ernst investierte rund 81.000 Euro, Dietmar Voggenreiter knapp 58.000 Euro.

Die Käufe können als Zeichen des Vertrauens in die weitere Entwicklung des Unternehmens gesehen werden. Gleichzeitig bleibt entscheidend, ob dieses Vertrauen auch am breiteren Kapitalmarkt Bestand hat.

Morgen kommt der entscheidende Test

Aktuell notiert die Deutz-Aktie bei 12,07 Euro und damit über dem Platzierungspreis. Im September hatte das Papier ein 52-Wochen-Hoch von 13,39 Euro erreicht.

Am 18. September werden die neuen Aktien regulär handelbar. Damit steigt das verfügbare Angebot am Markt deutlich. Sollte dieses problemlos aufgenommen werden, könnte die Aktie ihren Erholungskurs fortsetzen.

Fällt Deutz dagegen unter die Marke von 11,70 Euro, würde die Kapitalerhöhung auch charttechnisch zum Belastungsfaktor. Dann dürfte sich zeigen, ob die frischen 179 Millionen Euro tatsächlich als Wachstumstreiber wahrgenommen werden – oder zunächst die Verwässerung den Ton angibt.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
MR6VCH
Ask: 0,99
Hebel: 21,05
mit starkem Hebel
MR5UAL
Ask: 3,27
Hebel: 4,12
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MR6VCH MR5UAL. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
 Thema
1 Tagesvorschau 11. September: Wochenschluss-Check: US-Verbraucherpreise, Fraport-Zahlen und Haushaltsabstimmung im Bundestag Hauptdiskussion
2 Klingbeil fordert von USA: Krieg gegen den Iran beenden Hauptdiskussion
3 Chinas Wirtschaft verliert an Schwung Hauptdiskussion
4 Trotz Online-Aufrufen: Zunächst kein neuer Ansturm auf Ceuta Hauptdiskussion
5 Spanien: Zeitweise waren 80.000 Migranten in Ceuta Hauptdiskussion
6 Bundesbank: Weniger Falschgeld in Deutschland Hauptdiskussion
7 IRW-News: Horizon Petroleum Ltd. : Horizon Petroleum beginnt mit der Testförderung im Projekt Lachowice in Polen und schließt die Platzierung einer überzeichneten Wandelanleihe ab Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
NIO-Aktie nach 91% Crash: Vom Börsenstar zum Pennystock-Kandidaten…

18:24 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Hensoldt: 10 Milliarden Euro Aufträge – doch Hensoldt-Aktie …

18:12 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Stellenabbau: RTL Group streicht 500 Stellen nach Sky-Deal

16:12 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

OLG-Klage: Vonovia im Streit um Balkonkraftwerke

16:01 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Analyse: Bilfinger: Deutsche Bank hält Buy trotz Crash

15:36 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Oracle nach Zahlen: Beschleunigt sich die Abwärtsbewegung?

13:47 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

DHL im Fokus: Jetzt zählt die Express-Strategie

12:47 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

DAX nach dem Fed-Termin obenauf: Allianz – Druck steigt. Aktie …

12:44 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer