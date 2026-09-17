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Stellenabbau

RTL Group streicht 500 Stellen nach Sky-Deal 17.09.2026, 16:12 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Nach der Übernahme von Sky Deutschland spart die RTL Group nun beim Personal: Bis Ende 2027 sollen rund 500 Stellen abgebaut werden – der Großteil bereits im laufenden Jahr 2026. Der Schritt soll jährliche Synergien von 250 Millionen Euro ermöglichen und RTL unabhängiger vom schwächelnden TV-Werbemarkt machen.
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RTL Group 32,05 EUR -0,08 % Lang & Schwarz

Die Aktie der RTL Group notiert am Donnerstagnachmittag bei 32,275 Euro und verbucht damit ein Plus von 0,62 Prozent gegenüber dem Vortag. Im Fokus steht die Meldung, dass RTL Deutschland und Sky im Zuge ihres Zusammenschlusses rund 500 Stellen abbauen wollen – der überwiegende Teil davon soll bereits im laufenden Jahr 2026 gestrichen werden.

Sozialverträglicher Abbau bis Ende 2027

RTL teilte mit, der Stellenabbau solle sozialverträglich und in enger Abstimmung mit den zuständigen Betriebsräten erfolgen. Auslaufende Verträge sollen teilweise nicht verlängert und offene Positionen nicht nachbesetzt werden. Betriebsbedingte Kündigungen sollen demnach so weit wie möglich vermieden werden. Wie sich die rund 500 Stellen auf RTL Deutschland und Sky verteilen, war zunächst nicht bekannt. Insgesamt beschäftigt RTL Deutschland derzeit 5.326 Mitarbeiter, Sky zählt 2.170 Beschäftigte.

250 Millionen Euro Synergien als Ziel

Mit dem Zusammenschluss peilt RTL innerhalb von drei Jahren jährliche Synergien von 250 Millionen Euro an. Den Großteil davon sollen Optimierungen bei Inhalten und Sachkosten liefern. RTL und Sky investieren gemeinsam rund 2,5 Milliarden Euro jährlich in Programminhalte, die künftig übergreifend auf allen Plattformen – RTL, RTL+ und Sky – ausgespielt werden könnten. Mit der Integration von Sky strebt RTL zudem an, unabhängiger vom rückläufigen TV-Werbemarkt zu werden und das Abonnementgeschäft weiter auszubauen.

Es ist nicht das erste Mal, dass RTL Personal abbaut: Ende 2025 hatte das Unternehmen bereits rund 600 Stellen im Zuge einer Neustrukturierung gestrichen. Als Gründe wurden damals der tiefgreifende Wandel im Medienmarkt sowie schwache TV-Werbemärkte genannt. Mit dem Sky-Zusammenschluss will RTL seine Position im deutschen TV- und Streaming-Markt gegenüber internationalen Anbietern stärken.

Bn-Redaktion/sb
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