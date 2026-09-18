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Silber nach der Fed-Sitzung wieder obenauf

Startet diese Silberminenaktie jetzt durch? 18.09.2026, 08:52 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Silber nach der Fed-Sitzung wieder obenauf: Startet diese Silberminenaktie jetzt durch?
AI MODIFIED
© Symbolbild (KI generiert)
Die Leitzinsentscheidung der Fed führte am Mittwoch zu dramatischen Preisentwicklungen bei den Edelmetallen. Die Leitzinsanhebung um 25 Basispunkte wurde im Vorfeld von den Marktakteuren erwartet. Entsprechend war das keine Überraschung.
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Name Aktuell Diff. Börse
Hecla Mining 16,93 EUR +2,20 % Lang & Schwarz

Dass die US-Währungshüter die Finanzmärkte jedoch auf eine weitere Zinserhöhung im Jahresverlauf vorbereiteten, sorgte dann doch für einigermaßen Unbehagen an den Edelmetallmärkten. In den ebenfalls am Mittwoch veröffentlichten Fed-Projektionen gab es im Vergleich zu den Juni-Projektionen Veränderungen. So erwartet die US-Notenbank in der aktuellen September-Projektion einen Leitzins-Median von 4,1 Prozent, im Juni waren es noch 3,8 Prozent. Den Kerninflationsmedian sieht die Fed nunmehr bei 3,4 Prozent. Im Juni waren es 3,3 Prozent. Diese Anpassungen sorgten zunächst für einen veritablen Preisrutsch bei Gold und Silber. 

Das Blatt wendete sich jedoch. Zunächst recht zögerlich, doch im gestrigen Donnerstagshandel kam Dynamik auf. Die Edelmetalle reagierten auf den Preisrückgang bei den Ölpreisen. Der rasante Anstieg der Ölpreise war in den letzten Wochen maßgeblich dafür verantwortlich, dass Inflations- und Zinsängste eskalierten, die Anleiherenditen nach oben schossen und so Gold und Silber belastetet wurden. Dementsprechend nahm man den deutlichen Rückgang der Ölpreise am Donnerstag vor allem im Edelmetallsektor überaus wohlwollend zur Kenntnis. 

In Bezug auf Silber lässt sich aus charttechnischer Sicht konstatieren, dass die eminent wichtige Unterstützung um 63 US-Dollar trotz der Marktunbilden hielt. Weitere wichtige Unterstützungen liegen bei 60 US-Dollar und 54,5 US-Dollar. Kurzum. Der Silberpreis bewahrte somit die Chance, die Korrektur oberhalb von 60 US-Dollar einzudämmen. Eine Erholung auf 70 US-Dollar sollte nun nicht überraschen. 

Hecla Mining Aktienchart


Startet diese Silberminenaktie jetzt durch?

Das Auf und Ab der Edelmetallpreise bewegte auch die Aktienkurse der Produzenten. Dennoch kann man feststellen, dass ein Großteil der Silberminenaktien sich im Vorfeld des Fed-Termins in einer vergleichsweise stabilen charttechnischen Verfassung befand – so auch die Aktie des US-amerikanischen Silberproduzenten Hecla Mining (WKN: 854693 | ISIN: US4227041062 | Ticker-Symbol: HCL).

In den letzten Wochen scheiterte die Aktie mit diversen Versuchen, den markanten Widerstandsbereich um 21,8 US-Dollar aufzubrechen. Auf der Unterseite ließ die Aktie nichts anbrennen und verteidigte trotz Schwäche die wichtige Unterstützung von 18 US-Dollar. Damit hält die Aktie zumindest aus charttechnischer Sicht alle Trümpfe in der Hand, jederzeit neue Vorstöße auf 21,8 US-Dollar zu lancieren. Sollte der Ausbruch gelingen, könnte es für die Aktie weiter in Richtung 25 US-Dollar / 26 US-Dollar gehen. Etwaige Rücksetzer sollten tunlichst auf 18 US-Dollar begrenzt bleiben, anderenfalls könnte es für Hecla Mining zügig auf 15 US-Dollar gehen. 

Bn-Redaktion/mt
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