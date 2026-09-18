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DAX vor richtungsweisendem Wochenfinale

Volkswagen Vz. – Dreht der Kurs nun nach oben? 18.09.2026, 10:07 Uhr Jetzt kommentieren: 0

DAX vor richtungsweisendem Wochenfinale: Volkswagen Vz. – Dreht der Kurs nun nach oben?
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© Symbolbild von Lance Chang auf Unsplash
Der deutsche Leitindex steht vor einem richtungsweisenden Wochenfinale. Gelingt es dem DAX, die „Fed-Woche“ erfolgreich abzuschließen?
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Name Aktuell Diff. Börse
Volkswagen (VW) Vz 79,71 EUR -1,46 % Lang & Schwarz

Die erste Hälfte der zu Ende gehenden Handelswoche war von einer großen Verunsicherung geprägt. Der Fed-Termin vom Mittwoch hing wie ein drohender Schatten über den Märkten. Hinzu kam, dass die Ölpreise zu Wochenbeginn noch einmal kräftig anzogen und so die Zins- und Inflationsängste befeuerten. Als der DAX am Dienstag kurzzeitig unter die Marke von 25.200 Punkten rutschte, schien ein Test der 25.000er Marke unausweichlich zu sein. 

Mit dem Fed-Termin am Mittwoch beruhigte sich die Lage, obgleich die US-Notenbank keine Geschenke verteilte und die Aktienmärkte stattdessen auf eine weitere Zinsanhebung vorbereitete, sofern die Inflation weiterhin so bestimmend bleibt. Die Marktakteure honorierten aber die Entschlossen- und Geschlossenheit der Fed. 

Aus charttechnischer Sicht muss es für den DAX zunächst darum gehen, die Handelswoche oberhalb von 25.500 Punkten und damit auf „sicherem“ Terrain zu beenden. Ein Wochenschluss oberhalb von 26.000 Punkten wäre aus bullischer Sicht zwar ideal, erscheint in Anbetracht der aktuellen Gemengelage jedoch nur sehr schwer erreichbar zu sein. Ein schwacher Wochenschluss wäre hingegen mit Blick auf die nächste Handelswoche ein Warnzeichen. Dass heute an den Börsen großer Verfallstag (Hexensabbat) ist, erhöht die Spannung deutlich.

Warnzeichen sendeten in den letzten Wochen auch die Volkswagen Vorzüge. Zuletzt stabilisierte sich der Aktienkurs jedoch auf vergleichsweise niedrigem Niveau. Erste vielversprechende Anzeichen eine Bodenbildung sind auszumachen. Die Aktie muss nun allerdings nachsetzen.

Volkswagen Aktienchart

Volkswagen Vz. – Dreht der Kurs nun nach oben?

Die Bodenbildung in den Volkswagen Vz. (WKN: 766403 | ISIN: DE0007664039 | Ticker-Symbol: VOW3) schreitet voran. Nach der Ausbildung eines potenziellen Korrekturbodens im Bereich von 70 Euro orientierte sich die Aktie zuletzt in Richtung 80 Euro. Kurzzeitig notierten die Volkswagen Vz. oberhalb dieser wichtigen Widerstandsmarke, konnten aber das exponierte Kursniveau zunächst nicht halten. 

Die Aufgabenstellung für die nächsten Wochen ist klar – die Volkswagen Vz. müssen sich oberhalb von 80 Euro etablieren, um die Bodenbildung entscheidend voranzubringen. In diesem Fall winken weitere Kursgewinne in Richtung 90 Euro / 93 Euro. Gleichzeitig gilt: Ein Rücksetzer unter die 70 Euro würde eine Neubewertung notwendig machen. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Berenberg bestätigten kürzlich ihr Votum „buy“ und das Kursziel von 100 Euro. 

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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