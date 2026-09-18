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Rheinmetall trotz F-35-Meilenstein schwächer

Rheinmetall Aktie im Minus Erster deutscher F-35-Kampfjet von Lockheed Martin ausgeliefert 18.09.2026, 19:03 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Rheinmetall trotz F-35-Meilenstein schwächer: Rheinmetall Aktie im Minus Erster deutscher F-35-Kampfjet von Lockheed Martin ausgeliefert
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© Bild von rheinmetall.com
Die Rheinmetall Aktie gibt nach, obwohl Deutschland einen wichtigen Schritt bei der Modernisierung der Luftwaffe macht. Lockheed Martin hat den ersten bestellten F-35-Kampfjet für Deutschland ausgeliefert.
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Rheinmetall 1.012,40 EUR -0,42 % Lang & Schwarz

Erster F-35 für Deutschland

Deutschland erhält den ersten bestellten F-35-Kampfjet von Lockheed Martin. Die modernen Tarnkappenjets sollen künftig die alternden Tornado-Flugzeuge ablösen. Für die Bundeswehr ist das ein wichtiger Meilenstein, weil die F-35 als eines der modernsten Kampfflugzeuge der Welt gilt.

Die Beschaffung steht im Zusammenhang mit der Erneuerung der deutschen Luftverteidigung und der sicherheitspolitischen Neuausrichtung. Gerade nach den höheren Verteidigungsausgaben der vergangenen Jahre bleibt die Modernisierung der Bundeswehr ein zentrales Thema.

Rheinmetall Aktie trotzdem im Minus

Trotz der Nachricht notierte die Rheinmetall Aktie im Minus. Das zeigt, dass Anleger den F-35-Meilenstein nicht automatisch als direkten Kurstreiber für Rheinmetall bewerten. Der Hauptauftragnehmer für das Flugzeug ist Lockheed Martin. Rheinmetall profitiert eher indirekt über Zulieferbeziehungen, Verteidigungsprojekte und die allgemeine Aufrüstung in Deutschland und Europa.

Nach der starken Entwicklung vieler Rüstungswerte achten Anleger zudem genauer auf Bewertung, Gewinnmitnahmen und konkrete Ergebnisbeiträge. Positive Branchennachrichten reichen nicht immer aus, wenn Erwartungen bereits hoch sind.

Tornado Ablösung als langfristiges Thema

Die Ablösung des Tornado ist für Deutschland strategisch wichtig. Der F-35 soll neue Fähigkeiten bringen und die Einsatzbereitschaft der Luftwaffe stärken. Für die Rüstungsindustrie bedeutet das langfristig zusätzliche Nachfrage nach Wartung, Infrastruktur, Munition, Komponenten und begleitenden Systemen.

Für Rheinmetall bleibt vor allem entscheidend, welche konkreten Aufträge aus dem Verteidigungsboom tatsächlich in Umsatz und Gewinn münden. Der Konzern ist stark in Munition, Fahrzeugtechnik, Elektronik und weiteren militärischen Systemen positioniert. Die Auslieferung des ersten deutschen F-35 ist ein bedeutender Schritt für die Bundeswehr, aber kein unmittelbarer Kurstreiber für Rheinmetall. Die Aktie steht trotz des Rüstungsumfelds unter Druck. Für Anleger bleibt entscheidend, ob Rheinmetall aus steigenden Verteidigungsausgaben weiter konkrete Großaufträge und nachhaltiges Gewinnwachstum ableiten kann.

Bn-Redaktion/jh
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