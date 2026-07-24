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Batteriehersteller Varta stellt Insolvenzantrag 24.07.2026, 10:53 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Der schwäbische Batteriehersteller Varta hat nach Angaben aus Finanzkreisen einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung gestellt. Zuvor war in dieser Woche bekannt geworden, dass eine Zerschlagung des Unternehmens aus Ellwangen droht, weil wichtige Geldgeber das Geschäft mit Haushaltsbatterien aus dem Konzern herauslösen wollen.

© dpa-infocom, dpa:260724-930-432224/1

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