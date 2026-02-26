Gamechanger?:
Mehr Bio-Gemüse aus heimischem Anbau 26.02.2026, 09:57 Uhr von dpa

Reiche Ernte für Deutschlands Gemüsebauern: Das Jahr 2025 brachte einen Rekord. Immer mehr Betriebe setzen auf Bio-Anbau.

Der Anbau von Bio-Gemüse in Deutschland legt weiter zu: Rund 20.600 Hektar hierzulande wurden im vergangenen Jahr ökologisch bewirtschaftet und damit 6,4 Prozent mehr als 2024, wie das Statistische Bundesamt mitteilt. Auf dieser Fläche ernteten landwirtschaftliche Betriebe 597.000 Tonnen Bio-Gemüse, ein Anstieg um 12,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Inzwischen werden nach Angaben der Wiesbadener Statistiker fast 16 Prozent der gesamten 131.700 Hektar Gemüseanbaufläche in Deutschland ökologisch bewirtschaftet. Angebaut werden dort vor allem Karotten, Kürbisse, Zwiebeln und Rote Bete.

Wo liegen die größten Freilandflächen für Gemüseanbau?

Insgesamt ernteten 5.960 Gemüsebauern in Deutschland im vergangenen Jahr die Rekordmenge von 4,5 Millionen Tonnen Gemüse. Die größten Freilandflächen für den Gemüseanbau gibt es in Nordrhein-Westfalen (28.600 Hektar), Niedersachsen (26.500 Hektar), Bayern (17.500 Hektar) und Rheinland-Pfalz (16.000 Hektar). 

Speisezwiebeln waren mit rund 903.300 Tonnen erstmals seit 1990 die Gemüseart mit der größten Erntemenge in Deutschland vor Möhren beziehungsweise Karotten mit 865.700 Tonnen.

