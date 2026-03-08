Mehr Döner bestellt - trotz höherer Preise 08.03.2026, 03:02 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Vor ein paar Jahren war ein Döner deutlich billiger. Heute liegen die Preise oft über sieben Euro. Die Menschen in Deutschland lassen sich davon nicht abschrecken - und essen sogar mehr als vorher.

Döner wird trotz deutlich gestiegener Preise immer beliebter in Deutschland. Für ein mit Fleisch gefülltes Fladenbrot waren im vergangenen Jahr nach Angaben des Marktforschers YouGov im bundesweiten Schnitt 7,11 Euro fällig. Das sind 47 Prozent mehr als 2021, als der Preis noch bei 4,85 Euro lag. Trotzdem hat die Zahl der Bestellungen im selben Zeitraum um 15 Prozent zugenommen. 

Bei Dönern wurde damit ein überdurchschnittlich starker Anstieg verzeichnet. Insgesamt legte der Außer-Haus-Markt zwischen 2021 und 2025 laut YouGov nur um acht Prozent zu. Er umfasst Bestellungen von Mahlzeiten für den sofortigen Verzehr, unter anderem in Restaurants, Imbissbuden, Kantinen oder in der Handelsgastronomie - sowohl vor Ort als auch digital, etwa über Liefer-Apps. Jeder Einkauf, ob ein einzelner Döner oder mehrere, zählt als eine Bestellung. 

«Der Döner festigt seine Position als krisenresistenter Klassiker», sagt YouGov-Marktforscher Sebastian Walter. Als preislich attraktive Option passe das Gericht besonders gut zum Trend flexibler Snack-Anlässe. Die Zahl der Döner-Käufer ist laut Walter zwischen 2021 und 2025 zwar leicht zurückgegangen, die verbleibenden Kunden bestellten jedoch häufiger.

Umfrage: Jeder Dritte isst einmal pro Monat oder öfter

Die Daten stammen aus dem Shopper Panel von YouGov, in dem Einkäufe von mehr als 7.000 Personen zwischen 16 und 69 Jahren erfasst werden. Im Jahr 2021 hatte es auch in der Gastronomie Einschränkungen durch die Corona-Pandemie gegeben. Auch Imbisse durften zeitweise keine Gäste bewirten, der Außer-Haus-Verkauf und die Lieferung waren jedoch weitgehend möglich.

Der Döner zählt neben der Currywurst zu den beliebtesten Schnellgerichten hierzulande. Ketten wie Haus des Döners und Mangal Döner haben ihre Filialnetze zuletzt stark ausgebaut. Die meisten Läden sind jedoch unabhängige Betriebe. Steigende Kosten für Lebensmittel und Energie gingen nicht spurlos an der Branche vorbei. Bei vielen Produkten, nicht nur bei Döner und Currywurst, sind die Preise in den vergangenen Jahren stark gestiegen. 

Laut einer im Mai 2025 durchgeführten YouGov-Umfrage isst gut jeder Dritte in Deutschland mindestens einmal im Monat Döner (35 Prozent). Dabei waren sowohl Varianten mit als auch ohne Fleisch enthalten.

© dpa-infocom, dpa:260308-930-783993/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Eurozone: Wirtschaft wächst im Herbst schwächer als erwartet Hauptdiskussion
2 Aktien Frankfurt Ausblick: Dax stabil - Trump will Straße von Hormus sichern Hauptdiskussion
3 Trump: Irans Raketen hätten schon bald USA treffen können Hauptdiskussion
4 Nato-Chef fordert Rückendeckung für USA und Israel Hauptdiskussion
5 Großbritannien: Stimmung in den Industriebetrieben trübt sich überraschend ein Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Mehr Chefinnen im Mittelstand - aber oft bei Minifirmen

4:01 Uhr • Artikel • dpa

Minister Rainer: Licht und Schatten in «Veggie»-Kompromiss

3:01 Uhr • Artikel • dpa

ROUNDUP/Sieg in Überzahl: BVB erhöht Druck auf Köln-Coach …

Gestern 21:05 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP: Neue Angriffe in Emiraten und Saudi-Arabien

Gestern 21:05 Uhr • Artikel • dpa-AFX

GNW-DD: Renk Group AG: Sevinc Sagel, Verkauf

Gestern 20:58 Uhr • Artikel • dpa-AFX

GNW-DD: Renk Group AG: Sevinc Sagel, Kauf

Gestern 20:49 Uhr • Artikel • dpa-AFX

WDH: Saudi-Arabien und Pakistan beraten über gemeinsame …

Gestern 20:45 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Borussia Dortmund siegt in Köln 2: 1

Gestern 20:41 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer