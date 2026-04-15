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Silber macht wieder Druck

Dieser Silberproduzent steht im Fokus 15.04.2026, 10:37 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Silber macht wieder Druck: Dieser Silberproduzent steht im Fokus
© Foto von Scottsdale Mint auf Unsplash
Die Hoffnung auf eine Entspannung im Nahen und Mittleren Osten bestimmte zuletzt das Handelsgeschehen an den Finanzmärkten. Die Ölpreise kamen zuletzt etwas zurück. Die Inflationssorgen traten vorerst in den Hintergrund.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Pan American Silver 48,72 EUR -1,32 % Baader Bank
Silber 78,63 USD -1,19 % L&S Exchange
Gold 4.799,42 USD -0,87 % Lang & Schwarz

Die jüngsten Entwicklungen sorgten aber auch dafür, dass die Anleiherenditen deutlich zurückkamen. So notierten unter anderem die Renditen der wichtigen 10-jährigen US-Staatsanleihen am Montag noch im Bereich von 4,37 Prozent und liefen Gefahr, über die 4,40 Prozent zu laufen. Der Montag stand bekanntlich unter dem Eindruck der am Wochenende gescheiterten Friedensgespräche zwischen den USA und dem Iran. Zwischenzeitlich hat sich die Stimmung aufgehellt. Die Hoffnung auf neue Gespräche brach sich Bahn. Die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen notieren zur Stunde bei 4,25 Prozent und damit deutlich unter dem Niveau vom Wochenanfang. Und sinkende Anleiherenditen sind bekanntlich nicht das schlechteste Szenario für Gold und Silber. 

Der Silberpreis erlebt entsprechend derzeit ein Comeback. Dabei macht Silber vor allem aus charttechnischer Sicht einen spannenden Eindruck. Der Ausbruch aus einer bullischen Keil-Formation hat die Erholung von Silber forciert. Nun gilt es, den Widerstand bei 80 US-Dollar aus dem Weg zu räumen und sich so weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 90 US-Dollar und 96 US-Dollar zu eröffnen.

Die jüngste Preisentwicklung von Gold und Silber rückt die Produzentenaktien wieder in den Fokus; so auch die Aktie des kanadischen Gold- und Silberproduzenten Pan American Silver. 

Pan American Silver Aktienchart

Pan American Silver – Dieser Gold- und Silberproduzent steht im Fokus
Die Aktie des kanadischen Produzenten Pan American Silver (WKN: 876617 | ISIN: CA6979001089 | Ticker-Symbol: PA2) musste zuletzt kräftig Federn lassen. Der Ausbildung des Doppeltops im Bereich von 94 CAD folgte eine knackige Talfahrt der Aktie. Pan American Silver kam hierbei erst im Bereich von 63 CAD zum Stehen. Angesichts der zuvor zu beobachtenden fulminanten Kursrallye war die Korrektur - auch in diesem Ausmaß – aber zu begrüßen, könnte sie doch den Grundstein für die nächste Rallyephase gelegt haben. 

Doch Pan American Silver wäre nicht Pan American Silver, wenn die Aktie nicht die erstbeste Gelegenheit ergreifen würde, eine Gegenbewegung zu lancieren. Die Erholung der Gold- und Silberpreise bot diese Gelegenheit. Mittlerweile notiert die Aktie des Produzenten im Kursbereich von 80 CAD und verschnauft ein wenig. Im besten Fall nimmt die Aktie die Aufwärtsbewegung wieder auf und läuft in Richtung 94 CAD. Etwaige Rücksetzer sollten eng begrenzt bleiben. Ein Unterschreiten der 63 CAD würde eine Neubewertung der Lage notwendig machen.

Bn-Redaktion/mt
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