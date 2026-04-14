Dax knackt die 24.000

Dax springt über wichtige Hürde – Nebenwerte explodieren 14.04.2026, 13:18 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild DAX
© Bild von Fabian Holtappels auf Pixabay
Der deutsche Leitindex Dax zeigt sich am Dienstag in bester Spiellaune. Getrieben durch die Hoffnung auf eine diplomatische Lösung im Nahen Osten sprang der Index bereits am Morgen über die psychologisch wichtige Marke von 24.000 Punkten. Aktuell notiert der Dax bei rund 23.953 Punkten, was einem Plus von etwa 0,9 % entspricht. Während die Schwergewichte solide zulegen, stehlen heute zwei ganz andere Themen die Show: Drohnen-Abwehr und EU-Zölle auf Stahl.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Salzgitter 49,70 EUR +5,03 % Lang & Schwarz
Heidelberger Druckmaschinen 1,642 EUR +19,20 % Lang & Schwarz
ThyssenKrupp 8,701 EUR +2,42 % Lang & Schwarz
MDAX 30.670,00 PKT +0,58 % Ariva Indikation
DAX 24.008,21 PKT +0,30 % Ariva Indikation
Nordex 45,36 EUR -1,50 % Lang & Schwarz
AIXTRON 35,98 EUR -3,02 % TTMzero RT
E-Stoxx 50 5.969,77 PKT +0,43 % Ariva Indikation

Heidelberger Druck: Die Drohnen-Story zündet (+20 %)
Der absolute Highflyer des Tages ist Heidelberger Druck. Die Aktie schießt um über 20 % nach oben und nähert sich der Marke von 1,70 Euro.

Der Grund: Es ist die pure Rüstungsfantasie. Ein Besuch des brandenburgischen Ministerpräsidenten am Standort Brandenburg an der Havel rückt das neue Standbein „Drohnenabwehr“ ins Rampenlicht.

Hintergrund: Gemeinsam mit Partnern baut Heidelberger Druck Systeme zum Schutz kritischer Infrastruktur auf. Leerverkäufer, die auf fallende Kurse gewettet hatten, werden heute kalt erwischt und müssen ihre Positionen durch Käufe eindecken (Short Squeeze).

Stahl-Aktien: EU zieht die Schutzmauern hoch
Gute Nachrichten gibt es auch für die heimische Stahlindustrie. Die EU-Staaten haben sich vorläufig auf strengere Einfuhrregeln für Stahlimporte geeinigt, um die hiesigen Hersteller vor Billig-Konkurrenz zu schützen.

Die Reaktion: Salzgitter (+6,4 %) und Thyssenkrupp (+4 %) profitieren massiv von dieser Nachricht. Die Anleger setzen darauf, dass die neuen Regeln die Margen der europäischen Konzerne stabilisieren werden.

Verkaufsdruck bei Nordex und Aixtron
Nicht überall herrscht jedoch Partystimmung. Der Windanlagenbauer Nordex muss nach seinem jüngsten Rekordhoch Federn lassen und verliert rund 1,8 %. Grund ist ein gemeldeter Auftragsrückgang im ersten Quartal. Auch Aixtron steht unter Druck (-1,4 %), nachdem ein Analyst die Kaufempfehlung gestrichen hat – hier scheint das gute Geschäft bis 2027 bereits eingepreist zu sein.

Fazit: Markt setzt auf Entspannung
Das heutige Börsenbild wird klar von der Geopolitik diktiert. Solange die Chance auf Friedensgespräche besteht und der Ölpreis unter der 100-Dollar-Marke verharrt, bleibt der Risikoappetit der Anleger hoch. Besonders spannend bleibt die Frage, ob der Dax die 24.000er-Marke bis zum Handelsschluss verteidigen kann – das wäre ein starkes charttechnisches Signal für die kommenden Tage.

Bn-Redaktion/js
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