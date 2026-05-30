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Dell macht es wieder!

Bärenstarke Quartalszahlen lassen Aktie durch die Decke gehen 30.05.2026, 09:14 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dell macht es wieder! Bärenstarke Quartalszahlen lassen Aktie durch die Decke gehen
© Bild: istockphoto.com/JHVEPhoto
Als Dell im Februar die Finanzergebnisse für das 4. Quartal des Geschäftsjahres 2026 veröffentlichte, schoss die Aktie in beeindruckender Art und Weise nach oben. Damals wurde die Aktie durch den markanten Widerstandsbereich 140 US-Dollar / 143 US-Dollar katapultiert - das ist ein Kursniveau, das nach heutigem Bewertungsmaßstab aus der Zeit gefallen zu sein scheint.
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Dell Technologies Registered (C) 360,50 EUR +0,11 % Lang & Schwarz

Dell präsentierte am 28. Mai nach US-Handelsschluss die Finanzergebnisse für das 1. Quartal (entspricht 3-Monatszeitraum zum 01. Mai 2026) des Geschäftsjahres 2027. Der Markt erwartete die Zahlen mit Spannung und einer gewissen Vorfreude. Die Kursreaktion nach den Q4-Daten schien nicht zu toppen zu sein, doch genau das passierte. Dell legte einen Quartalsbericht vor, für den man verschiedene Superlativen bemühen muss. Die Börse honorierte das Zahlenwerk. Die Aktie ging steil. Der Aktienkurs explodierte.

Dell - Bärenstarke Quartalszahlen lassen Aktie durch die Decke gehen

Das Tech-Urgestein gab den Umsatz mit 43,842 Mrd. US-Dollar an, nach 23,378 Mrd. US-Dollar im 1. Quartal (entspricht 3-Monatszeitraum zum 02. Mai 2025) des Geschäftsjahres 2026. Der Umsatzanstieg beträgt damit eindrucksvolle 88 Prozent. Zum Vergleich. Von Q4 / 2025 auf Q4 / 2026 belief sich das Umsatzplus auf „nur“ 39 Prozent.

Maßgeblicher Umsatztreiber war das Segment KI-optimierte Server. Der Umsatz dieses Segments sprang im Jahresvergleich um 757 Prozent (!) auf 16,132 Mrd. US-Dollar. Der Markt war verzückt.

Dell veröffentlichte für den aktuellen Berichtszeitraum einen Gewinn (GAAP) in Höhe von 3,438 Mrd. US-Dollar (entspricht earnings per share (EPS) in Höhe von 5,24 US-Dollar). Im entsprechenden Vorjahreszeitraum lag der Gewinn bei 0, 965 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 1,37 US-Dollar). Um Sondereffekte bereinigt (non-GAAP) veröffentlichte der Tech-Konzern einen Gewinn in Höhe von 3,190 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 4,86 US-Dollar). Im 1. Quartal des Geschäftsjahres 2026 lag der um Sondereffekte bereinigte Gewinn bei 1,086 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 1,55 US-Dollar).

Der bereinigte free cash flow überzeugte ebenfalls und legte im Jahresvergleich um 42 Prozent auf nunmehr 3,165 Mrd. US-Dollar zu.

Aktienchartanalyse

Exzellenter Ausblick auf 2027

Für das laufende 2. Quartal des Geschäftsjahres 2027 erwartet Dell einen Umsatz zwischen 44 Mrd. US-Dollar und 45 Mrd. US-Dollar. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn (non-GAAP) wird mit einem EPS in Höhe von 4,80 US-Dollar (Mittelwert) erwartet.

Dell-Aktie mit gigantischem Kursfeuerwerk

Als Reaktion auf die Zahlen ging die Dell-Aktie (WKN: A2N6WP | ISIN: US24703L2025 | Ticker-Symbol: 12DA) durch die Decke und entsagte der Schwerkraft. Nach belastbaren Widerständen und damit potenziellen Zielen sucht man vergebens. Der Weg auf der Oberseite ist frei. Allerdings ist auch die potenzielle Fallhöhe beachtlich. Aktuell notiert Dell im Kursbereich von 420 US-Dollar. Die erste belastbare Unterstützung ist in den Bereich von 265 US-Dollar / 230 US-Dollar zu verorten.

Bn-Redaktion/mt
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