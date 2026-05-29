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Plug Power und Nel ASA

Analysten warnen, Anleger kaufen 29.05.2026, 12:19 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Wasserstofftank
© Bild: iStock.com/audioundwerbung
Die Wasserstoffbranche erlebt derzeit eine bemerkenswerte Rückkehr an die Börse. Steigende Energiepreise und neue Hoffnungen auf die Energiewende sorgen für deutliches Interesse bei Investoren. Besonders die Aktien von Plug Power und Nel ASA haben zuletzt kräftig zugelegt und stehen wieder im Fokus des Marktes.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
NEL ASA 0,35375 EUR +1,87 % Lang & Schwarz
Plug Power 3,555 EUR -0,24 % Gettex

Wasserstoffwerte melden sich zurück

Nach einer langen Schwächephase haben zahlreiche Wasserstoff-Aktien eine starke Gegenbewegung gestartet. Besonders Plug Power konnte in den vergangenen zwölf Monaten mit einem Kursplus von mehr als 360 Prozent auf sich aufmerksam machen. Auch Nel ASA verzeichnete deutliche Zugewinne und durchbrach mehrere wichtige charttechnische Widerstände. Die Entwicklung wird von steigenden Energiepreisen und einer wachsenden Nachfrage nach alternativen Energielösungen begleitet. Dennoch bleibt die Branche von hohen Erwartungen geprägt.

Plug Power verbessert die Profitabilität

Operativ konnte Plug Power zuletzt Fortschritte vermelden. Der Umsatz stieg im jüngsten Quartal um 22 Prozent auf umgerechnet rund 143 Millionen Euro. Gleichzeitig verbesserte sich die Bruttomarge deutlich von minus 55 Prozent auf minus 13 Prozent. Der Verlust je Aktie reduzierte sich von 0,15 Euro auf 0,07 Euro. Das Unternehmen setzt weiterhin auf sein integriertes Wasserstoff-Ökosystem, das Elektrolyseure, Brennstoffzellen sowie die Produktion von grünem Wasserstoff umfasst. Mit Kunden wie Amazon und Walmart baut Plug Power seine Marktposition weiter aus.

Milliardenpipeline sorgt für Fantasie

Ein wesentlicher Wachstumstreiber bleibt die umfangreiche Projektpipeline. Diese besitzt derzeit ein Volumen von mehr als 7 Milliarden Euro. Weltweit wurden bereits Elektrolyseure mit einer Leistung von über 320 Megawatt installiert. Die Unternehmensführung erwartet, bis Ende 2026 ein positives operatives Ergebnis zu erreichen. Die eingeleiteten Sparprogramme und Effizienzmaßnahmen zeigen erste Erfolge. Gleichzeitig bleibt die Bewertung an der Börse ambitioniert. Viele Analysten sehen das aktuelle Kursniveau bereits als anspruchsvoll an.

Nel ASA mit technischem Befreiungsschlag

Auch Nel ASA konnte wichtige Fortschritte erzielen. Der Wasserstoffspezialist aus Norwegen durchbrach seinen langjährigen Abwärtstrend und etablierte sich oberhalb wichtiger Unterstützungszonen. Charttechnisch richtet sich der Blick nun auf die Marke von 0,42 Euro. Gelingt dort ein nachhaltiger Ausbruch, könnte sich weiteres Potenzial in Richtung 0,75 Euro eröffnen. Zusätzlich meldete das Unternehmen neue Aufträge für PEM-Elektrolyseure sowie Fortschritte bei seiner nächsten Generation von Druck-Alkalielektrolysesystemen.

Analysten bleiben vorsichtig

Trotz der starken Kursentwicklung bleibt die Einschätzung vieler Experten zurückhaltend. Bei Nel liegen die durchschnittlichen Kursziele weiterhin deutlich unter den aktuellen Notierungen. Auch Plug Power wird von zahlreichen Analysten kritisch bewertet. Gleichzeitig zeigen beide Unternehmen operative Fortschritte und profitieren von einem verbesserten Marktumfeld. Ob die jüngste Rallye erst der Anfang einer nachhaltigen Erholung ist oder bereits viel Optimismus eingepreist wurde, dürfte sich in den kommenden Quartalen entscheiden.

Bn-Redaktion/tb
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