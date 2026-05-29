Marvell Technology nach Zahlen

Reicht das für neue Rekordhochs? 29.05.2026, 07:40 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Marvell Technology nach Zahlen: Reicht das für neue Rekordhochs?
© bn Symbolbild
Die Quartalsberichtssaison läuft so langsam aus. Mit Marvell Technology legte aber noch einmal ein spannendes Technologieunternehmen Zahlen vor. Das Unternehmen aus dem kalifornischen Santa Clara verzauberte in den letzten Wochen und Monaten die Börse. Die Aktie notierte noch Ende März dieses Jahres unterhalb von 100 US-Dollar. Zuletzt nahm Marvell Technology die 225 US-Dollar ins Visier. Auch vor dem Hintergrund des exponierten Kursniveaus wurden die aktuellen Quartalszahlen mit großer Spannung und einer gewissen Anspannung erwartet.
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Marvell Technology 176,22 EUR +0,50 % Baader Bank

Marvell Technology mit starken Q1-Daten

Die erste Reaktion auf die Zahlen lässt es vermuten, dass der Markt nicht ganz unzufrieden war. Aber für den großen Wurf hat es nicht gereicht. Marvell Technology berichtete am 27. Mai über das 1. Quartal (entspricht 3-Monatszeitraum zum 02. Mai 2026) des Geschäftsjahres 2027. Der Technologiekonzern gab den Umsatz im Berichtszeitraum mit 2,417 Mrd. US-Dollar an, nach 1,895 Mrd. US-Dollar im 1. Quartal (entspricht 3-Monatszeitraum zum 03. Mai 2025) des Geschäftsjahres 2026. Der Markt war auch mit dem Wachstum des Segments Rechenzentren zufrieden. Das Umsatzplus betrug hier im Jahresvergleich 27 Prozent.

Aktienchartanalyse

Marvell Technology vermeldete für den aktuellen Berichtszeitraum einen Gewinn (GAAP) in Höhe von 34,5 Mio. US-Dollar (entspricht earnings per share (EPS) in Höhe von 0,04 US-Dollar). Damit verzeichnete Marvell im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum einen deutlichen Gewinnrückgang. Im entsprechenden Vorjahresquartal vermeldete der Technologie-Konzern einen Gewinn in Höhe von 177,9 Mio. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 0,21 US-Dollar). Um Sondereffekte bereinigt (non-GAAP) bot sich beim Gewinn hingegen ein anderes Bild. Marvell Technology gab diesen mit 718,0 Mio. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 0,80 US-Dollar) an, nach einem Gewinn in Höhe von 540,0 Mio. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 0,62 US-Dollar) im entsprechenden Vorjahreszeitraum.

Prognose für das 2. Quartal des Geschäftsjahres 2027

Für das laufende 2. Geschäftsquartal prognostiziert Marvell Technology einen Umsatz in Höhe von 2,700 Mrd. US-Dollar +/- 5 Prozent. Das EPS (GAAP) wird in einer Range von +0,37 US-Dollar +/- 0,05 US-Dollar und das EPS (non-GAAP) in einer Spanne von +0,93 US-Dollar +/- 0,05 US-Dollar erwartet.

Reicht das für neue Rekordhochs?

Der Aktie von Marvell Technology (WKN: A3CNLD | ISIN: US5738741041 | Ticker-Symbol: 9MW) ging mit Erreichen der 225 US-Dollar die Luft aus. Die Zahlen selbst wurden recht wohlwollend vom Markt aufgenommen, doch um die Aktie noch einmal zu stimulieren und auf neue Hochs zu führen, reichte es bislang nicht aus. So ist eine Konsolidierung als mögliches Szenario nicht auszuschließen. Damit nicht mehr daraus wird, sollten etwaige Rücksetzer im besten Fall auf 175 US-Dollar begrenzt bleiben.

Bn-Redaktion/mt
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