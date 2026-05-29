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Tech-Messe Computex startet

Wackelt jetzt die Thronfolge von Nvidia? 29.05.2026, 16:44 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Nvidia
© Foto von BoliviaInteligente auf Unsplash
Asiens größte Technologie-Messe Computex steht ganz im Zeichen der Künstlichen Intelligenz. Unter der Führung von Nvidia-Chef Jensen Huang versammelt sich die globale Hardware-Elite in Taipeh. Neben gigantischen Investitionen prägen vor allem zwei Themen die Messe: Der wachsende Angriff auf die Vorherrschaft des Marktführers Nvidia und die Sorge vor massiven Engpässen in der Lieferkette.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
NVIDIA 184,96 EUR +0,54 % Tradegate
Qualcomm 216,70 EUR +3,57 % Lang & Schwarz

Großangriff auf den Chip-Giganten
Nvidia sieht sich einer immer stärkeren Riege von Herausforderern gegenüber. US-Konkurrent Intel will seine Position als Chip-Champion untermauern, während Qualcomm über einen neuen Großauftrag für asiatische Rechenzentren direkt in die KI-Infrastruktur drängt. Zudem greift der Design-Spezialist Arm etablierte Kunden an und liefert eigene Produkte direkt an führende Tech-Riesen.

Lieferengpässe treiben die Preise
Ein zentrales Problem bleibt die Materialknappheit. Führende Server-Hersteller warnen, dass die Engpässe bei essenziellen Bauteilen wie Speicherchips, Prozessoren und Netzwerkhardware noch Jahre anhalten könnten. Die explodierende Nachfrage treibt die Preise rasant nach oben, was die Marktwerte der großen Speicherproduzenten zwar in Billionenhöhe schnellen lässt, aber auch die Produktionskosten massiv belastet.

Geopolitischer Druck und Margen-Zerreißprobe
Im Hintergrund schwebt die geopolitische Debatte um China. Trotz internationaler Sanktionen verkündeten chinesische Konzerne zuletzt technologische Fortschritte im Chipbereich, was die etablierten Akteure unter Druck setzt. Gleichzeitig leidet der traditionelle PC-Markt unter den gestiegenen Kosten. Ein überraschender Vorstoß eines US-Konkurrenten im günstigen Notebook-Segment drückt die ohnehin dünnen Margen der Konkurrenz weiter.

Chancen für Anleger?
Der anhaltende KI-Boom belohnt derzeit die gesamte Zuliefererkette. Aufgrund der extremen Dynamik und der volatilen Lieferketten bleibt das Segment für Investoren jedoch risikoreich. Marktbeobachter raten bei Einzelwerten zur Vorsicht und verweisen als Alternative auf eine breitere Streuung über Technologie-ETFs.

Bn-Redaktion/js
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