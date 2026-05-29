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DAX-Riese vor Signal

Jetzt entscheidet diese Chartmarke 29.05.2026, 14:13 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Deutsche Telekom
© Deutsche Telekom, Foto: Norbert Ittermann
Die Deutsche Telekom steht gleich an mehreren Fronten im Fokus der Anleger. Neben einem neuen Großprojekt im Bereich Künstliche Intelligenz sorgt eine frische Tarifeinigung mit Verdi für Aufmerksamkeit. Gleichzeitig nähert sich die Aktie einer charttechnisch entscheidenden Zone, deren Überwindung neue Dynamik auslösen könnte.
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Deutsche Telekom 28,78 EUR -0,83 % Lang & Schwarz

KI-Auftrag stärkt die Wachstumsfantasie

Für die Deutsche Telekom gewinnt das Geschäft rund um Cloud-Dienste, digitale Infrastruktur und Künstliche Intelligenz zunehmend an Bedeutung. Gemeinsam mit SAP sicherte sich die Telekom über ihre Tochter T-Systems einen Großauftrag zum Aufbau einer zentralen KI-Plattform für die öffentliche Verwaltung. Das Gesamtvolumen des Projekts liegt bei knapp 250 Millionen Euro, wobei rund 70 Prozent auf das Konsortium aus SAP und T-Systems entfallen.

Ziel des Vorhabens ist es, Verwaltungsprozesse zu beschleunigen, die Dokumentenverarbeitung zu verbessern und automatisierte Textzusammenfassungen bereitzustellen. Für den Konzern eröffnet sich damit ein weiteres Wachstumsfeld, das künftig neben Mobilfunk, Breitband und TV-Diensten an Bedeutung gewinnen könnte.

Tarifeinigung bringt Planungssicherheit

Zusätzliche Stabilität kommt aus dem Personalbereich. In der vierten Verhandlungsrunde erzielten die Deutsche Telekom und Verdi eine Einigung über einen neuen Tarifvertrag. Vereinbart wurden deutliche Entgeltsteigerungen, eine Verlängerung des Kündigungsschutzes bis Ende 2028 sowie erstmals ein exklusiver Mitgliederbonus für Verdi-Mitglieder.

Der neue Tarifvertrag läuft 33 Monate bis zum 31. Dezember 2028. Betriebsbedingte Kündigungen sind während der gesamten Laufzeit ausgeschlossen. Zudem werden bisher getrennte Tarifbereiche stärker zusammengeführt. Für den Konzern bedeutet die Einigung vor allem mehr Planungssicherheit in einer Phase des digitalen Umbaus.

Aktie kämpft mit wichtigem Widerstand

An der Börse richtet sich der Blick derzeit auf die Region um 29 bis 30 Euro. Nach dem Rückgang vom Jahreshoch bei 34,36 Euro bis auf 26,50 Euro konnte die Deutsche Telekom Aktie seit Ende April wieder deutlich Boden gutmachen. Allerdings scheiterten mehrere Versuche, den EMA 200 nachhaltig zu überwinden.

Aktuell bewegt sich die Aktie in einer engen Handelsspanne. Unterstützungen liegen zwischen 28,57 Euro und 28,81 Euro. Auf der Oberseite bremsen die Bereiche zwischen 29,43 Euro und 29,56 Euro sowie der EMA 200 bei 29,61 Euro.

Technische Indikatoren senden gemischte Signale

Die Indikatoren zeichnen derzeit ein differenziertes Bild. Der Chaikin Money Flow notiert bei 0,13 und signalisiert weiterhin Kaufinteresse institutioneller Anleger. Gleichzeitig liefert der Stochastic RSI ein Verkaufssignal. Die schnelle Linie liegt bei 77,08 und fällt unter die langsamere Linie bei 85,57 zurück.

Der klassische RSI bewegt sich mit 51,71 nur knapp über seiner Durchschnittslinie von 50,52. Damit bleibt das technische Bild insgesamt neutral, während die Aktie auf den nächsten Impuls wartet.

Diese Kursmarken werden jetzt entscheidend

Gelingt der Ausbruch über den EMA 200 bei 29,61 Euro und anschließend über die Marke von 30 Euro, könnte dies ein wichtiges Kaufsignal darstellen. In diesem Fall rücken zunächst 30,76 Euro bis 30,99 Euro in den Fokus. Darüber würden die Widerstände bei 34,36 Euro bis 34,44 Euro sowie das Hoch aus dem Jahr 2025 bei 35,91 Euro wieder relevant.

Auf der Unterseite bleibt die Zone um 27,88 Euro bis 27,93 Euro die erste wichtige Absicherung. Darunter richtet sich der Blick auf den Bereich zwischen 26,00 Euro und 26,50 Euro. Ein nachhaltiger Bruch dieser Unterstützung würde das charttechnische Bild deutlich eintrüben und eine Neubewertung der Lage erforderlich machen.

Bn-Redaktion/tb
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