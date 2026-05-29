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Dax steht vor einem schwierigen Wochenfinale

BASF – Nun wird’s brenzlig für die Aktie 29.05.2026, 09:46 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax steht vor einem schwierigen Wochenfinale: BASF – Nun wird’s brenzlig für die Aktie
© Bild: istockphoto.com/Victor Golmer
Der heutige Freitagshandel (29. Mai) steht ganz im Zeichen der Frage: Gelingt dem Dax ein Wochenschluss oberhalb von 25.000 Punkten oder nicht? Den gestrigen Donnerstag mit den eminent wichtigen PCE-Daten konnten die Aktienindizes erfolgreich umschiffen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
DAX 25.160,30 PKT +0,23 % Ariva Indikation
BASF 51,24 EUR +1,12 % TTMzero RT

Die PCE-Daten fielen im Rahmen der Erwartungen aus. Negative Überraschungen blieben aus, sodass das Inflationsthema ein wenig an Fahrt verlor. Das Damoklesschwert einer strafferen Fed-Zinspolitik schwebt indes noch immer über den Märkten. Im weiteren Tagesverlauf werden noch wichtige Preis- und Konjunkturdaten erwartet, die Bewegung in das Handelsgeschehen bringen dürften.

Kurzum. Dem Dax steht ein schwieriges Wochenfinale ins Haus. Ein Wochenschluss oberhalb von 25.000 Punkten muss das Ziel sein. Als Stützen könnten sich der Rückgang der Ölpreise – der Markt setzt unverändert auf eine baldige Verhandlungslösung zwischen den USA und dem Iran – und der Rückgang der Anleiherenditen erweisen. So gerieten die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen gestern nicht zuletzt aufgrund der PCE-Daten weiter unter Druck und entfernten sich hierbei von 4,5 Prozent in Richtung 4,4 Prozent.

Für unsere heutige Protagonistin – die BASF-Aktie - wird die Lage indes immer brenzliger. Die Aktie drehte zuletzt im Kursbereich von 55 Euro nach unten ab. Der Rücksetzer unter die wichtige Unterstützung von 52,5 Euro verstärkte die Korrekturtendenzen. Und nun klopft die Aktie bereits bei der nächsten Unterstützung an.

BASF Aktienanalyse im Chart

BASF – Nun wird’s brenzlig für die Aktie

Der obere Chart der BASF-Aktie (WKN: BASF11 | ISIN: DE000BASF111 | Ticker-Symbol: BAS) zeigt es deutlich – eine Top-Bildung zeichnet sich im Kursverlauf ab.

Aus charttechnischer Sicht kommt der Unterstützung von 50 Euro eine große Bedeutung zu. Sollte diese unterschritten werden, würde sich die Tür in Richtung der zentralen Unterstützung von 48,5 Euro öffnen. Ein Rücksetzer unter die 48,5 Euro würde wiederum die obere Trendwende forcieren und gleichzeitig weitere Abgaben in Richtung 45 Euro provozieren.

Das fundamentale Umfeld trübte sich zuletzt für die Aktie deutlich ein. Die Luft ist raus. Eine Ausdehnung der Korrektur auf der Unterseite sollte daher nicht überraschen. Eine Bewegung über die 55 Euro würde hingegen das „Gespenst“ der Top-Bildung verjagen. In der aktuellen Phase wird es aber schwierig, eine derartige Kraftanstrengung zu unternehmen.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von JPMorgan blieben zuletzt bei ihrem Votum „underweight“ für die BASF-Aktie. Das Kursziel hoben sie indes von 36 Euro auf 40 Euro an.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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