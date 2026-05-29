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MDAX-Star des Tages

Warum Anleger auf CTS Eventim blicken 29.05.2026, 11:46 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Waldbühne Berlin Livemusik-Event
© CTS Eventim
CTS Eventim ist mit deutlichem Wachstum in das Geschäftsjahr 2026 gestartet. Der Ticketvermarkter und Veranstalter von Live-Events steigerte Umsatz und Ergebnis im ersten Quartal klar gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Besonders das Geschäft mit Konzerten und Veranstaltungen entwickelte sich dynamisch und sorgte auch an der Börse für positive Reaktionen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
CTS Eventim 61,95 EUR +3,68 % Tradegate

Umsatz legt kräftig zu

In den ersten drei Monaten des Jahres erhöhte sich der Konzernumsatz um 23,0 Prozent auf 613,5 Millionen Euro. Gleichzeitig stieg das Adjusted EBITDA um 18,5 Prozent auf 118,9 Millionen Euro. Die entsprechende Marge blieb mit 19,4 Prozent nahezu stabil.

Auch auf Ergebnisebene setzte sich das Wachstum fort. Das EBIT verbesserte sich um 23,7 Prozent auf 94,2 Millionen Euro. Unter dem Strich erzielte CTS Eventim einen Gewinn von 63,7 Millionen Euro nach 46,1 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Das verwässerte Ergebnis je Aktie stieg von 0,48 Euro auf 0,66 Euro.

Live Entertainment wird Wachstumstreiber

Den größten Beitrag zum Wachstum lieferte das Segment Live Entertainment. Die Erlöse kletterten um 38,3 Prozent auf 403,6 Millionen Euro. Das Adjusted EBITDA sprang sogar um 151,1 Prozent auf 29,1 Millionen Euro nach oben.

Als wichtige Treiber nannte das Unternehmen erfolgreiche Tourneen und Veranstaltungen in mehreren Märkten. Dazu gehörten stark nachgefragte Events in Deutschland sowie erfolgreiche Tourneen in den USA. Die EBITDA-Marge des Bereichs verbesserte sich auf 7,2 Prozent.

Ticketing bleibt auf hohem Niveau

Das Ticketing-Geschäft entwickelte sich ebenfalls positiv, wenn auch deutlich moderater. Der Umsatz stieg um 2,5 Prozent auf 219,0 Millionen Euro. Das Adjusted EBITDA erhöhte sich um 1,2 Prozent auf 89,8 Millionen Euro.

Mit einer EBITDA-Marge von 41,0 Prozent blieb die Profitabilität in diesem Segment weiterhin außergewöhnlich hoch. Gleichzeitig verfolgt CTS Eventim den Ausbau des digitalen Ticketgeschäfts im In- und Ausland sowie die Weiterentwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen.

Analysten sehen positive Signale

Mehrere Analysten bewerteten die Quartalszahlen positiv. Jefferies verwies darauf, dass das operative Ergebnis trotz negativer Sondereffekte die Konsensschätzung um 4 Prozent übertroffen habe. Auch JPMorgan, Barclays und Bernstein Research hoben die starke Entwicklung im Geschäft mit Live-Events hervor.

An der Börse reagierten Anleger entsprechend optimistisch. Die Aktie gehörte zeitweise zu den stärksten Werten im MDAX und legte deutlich zu.

Prognose bleibt bestehen

Für das Gesamtjahr hält der Vorstand an seinen bisherigen Erwartungen fest. Sowohl für den Konzern als auch für die Segmente Ticketing und Live Entertainment sieht sich das Management nach dem Jahresauftakt im Rahmen der eigenen Planungen.

CTS Eventim setzt damit seinen profitablen Wachstumskurs fort. Neben dem Ausbau des Online-Ticketings prüft das Unternehmen weiterhin internationale Kooperationen und mögliche Übernahmen. Nach dem starken Auftakt bleibt die Aktie für viele Investoren im Bereich Unterhaltung, Events und digitale Plattformen ein wichtiger Beobachtungswert.

Bn-Redaktion/tb
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