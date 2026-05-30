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Snowflake mit Knaller-Zahlen

Aktienkurs hebt ab. Wie weit kann das noch gehen? 30.05.2026, 09:27 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Snowflake mit Knaller-Zahlen: Aktienkurs hebt ab. Wie weit kann das noch gehen?
© Bild: istockphoto.com/Sundry Photography
Der Anbieter cloudbasierter Datenplattformen Snowflake Inc. legte am Donnerstag (28. Mai,) die Finanzergebnisse für das 1. Quartal (gleichbedeutend mit 3-Monats-Zeitraum zum 01. Mai 2026) des Fiskaljahres 2027 vor. Die Zahlen fielen exzellent aus. Die Marktakteure waren „verzückt“, da auch der Ausblick auf das laufende Quartal überzeugte.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Snowflake Registered (A) 218,75 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz

Starke Quartalszahlen lassen Aktie eskalieren

Schauen wir uns einmal die Daten im Detail an. Snowflake veröffentlichte einen Gesamtumsatz in Höhe von 1,390 Mrd. US-Dollar, nach 1,042 Mrd. US-Dollar im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Das satte Umsatzplus von 33 Prozent wusste zu überzeugen. Das Unternehmen gab für den aktuellen Berichtszeitraum einen Verlust (GAAP) in Höhe von -295,571 Mio. US-Dollar (entspricht earnings per share (EPS) in Höhe von -0,86 US-Dollar) an. Schon im entsprechenden Vorjahresquartal gab Snowflake einen Verlust in Höhe von -430,092 Mio. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von -1,29 US-Dollar) an.

Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis (non-GAAP) fiel hingegen positiv aus und belief sich auf 147,995 Mio. US-Dollar bzw. auf ein EPS in Höhe von 0,39 US-Dollar, nach 87,285 Mio. US-Dollar (EPS 0,24 US-Dollar) im entsprechenden Vorjahreszeitraum.

Robuster Ausblick auf das laufende Quartal

Für das 2. Quartal des Fiskaljahres 2027 erwartet Snowflake einen Umsatz in Höhe von 1,415 Mrd. US-Dollar bis 1,420 Mrd. US-Dollar. Für das Gesamtjahr 2027 nahm der Technologiekonzern die Prognosen nach oben und rechnet nunmehr mit einem Umsatz im Bereich von 5,840 Mrd. US-Dollar aus. Zuvor erwartete man 5,660 Mrd. US-Dollar.

Chart zur Aktie

Chartcheck Snowflake: Aktie eskaliert, aber ist das nachhaltig?

Die Snowflake-Aktie (WKN: A2QB38 | ISIN: US8334451098 | Ticker-Symbol: 5Q5) ließ keinen Stein auf dem anderen und eskalierte nach der Zahlenveröffentlichung. Der bis dato dominierende Abwärtstrend (rot dargestellt) sowie der markante Widerstandsbereich um 225 US-Dollar wurden förmlich pulverisiert. Mit dem Sprung über den Widerstandsbereich um 250 US-Dollar löste die Aktie ein weiteres Kaufsignal aus. Das nächste Kursziel zeichnet sich klar ab – der Kursbereich des markanten Hochs um 282 US-Dollar. Ein erfolgreicher Ausbruch würde recht wahrscheinlich die Tür in Richtung 300 US-Dollar aufstoßen, doch soweit ist es noch nicht. Die Gefahr von plötzlich einsetzenden Gewinnmitnahmen ist nicht zu unterschätzen. Im besten Fall bleiben diese auf 225 US-Dollar begrenzt. Problematisch würde es allerdings, sollten die 200 US-Dollar unterschritten werden.

Bn-Redaktion/mt
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