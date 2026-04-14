Trendwende voraus?

Plug Power überrascht mit Milliarden-Auftrag und positiver Marge 14.04.2026, 13:02 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Plug Power
© Bild von Plug Power
Der US-Wasserstoffspezialist Plug Power sorgt mit einer Serie positiver Nachrichten für Aufsehen. Nach Jahren massiver Verluste lieferte das Unternehmen im jüngsten Quartalsbericht erstmals eine positive Bruttomarge und sicherte sich zudem einen bedeutenden Großauftrag in Kanada. Die Aktie reagiert freundlich und legt am Vormittag um rund 4 % zu. Anleger stellen sich nun die Frage: Markieren diese Zahlen den tatsächlichen Wendepunkt oder handelt es sich um eine vorübergehende Erholung?
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Name Aktuell Diff. Börse
Plug Power 2,461 EUR +5,15 % Lang & Schwarz

Großprojekt in Kanada und verbesserte Kennzahlen
Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht ein neuer Vertrag über die Lieferung eines 275-MW-Elektrolyseurs für ein Industrieprojekt in Québec. Die Anlage soll ab 2029 die Bergbauindustrie mit Rohstoffen versorgen. Operativ scheint die Neuausrichtung des Konzerns erste Früchte zu tragen: Im vierten Quartal 2025 erzielte Plug Power mit 2,4 Prozent erstmals seit langer Zeit wieder eine positive Bruttomarge – ein deutlicher Kontrast zum Vorjahr, als diese noch tief im negativen Bereich lag. Auch der Bargeldverbrauch konnte im Vergleich zum Vorjahr um mehr als ein Viertel gesenkt werden.

Neuer CEO präsentiert strikten Rentabilitätsplan
Seit März steht mit Jose Luis Crespo ein neuer CEO an der Spitze, der einen konkreten Fahrplan zur Profitabilität bis 2028 vorgelegt hat. Um die Finanzierung bis dahin zu sichern, plant das Unternehmen den Verkauf von Vermögenswerten, was im ersten Halbjahr 2026 über 275 Millionen Dollar einbringen soll. Gleichzeitig wurden kapitalintensive Neubauten pausiert, um den Fokus auf die Kosteneffizienz zu legen. Besonders spannend für den Markt: Übermorgen stellt sich der neue Chef in einer öffentlichen Fragerunde den Fragen der Investoren, wobei weitere Details zum Sparprogramm erwartet werden.

Fazit: Der Weg zur Profitabilität bleibt steinig
Trotz der konstruktiven Signale bleibt die finanzielle Last mit einem angehäuften Defizit von über 8 Milliarden Dollar gewaltig. Die Aktie ist zudem weiterhin Ziel umfangreicher Wetten auf fallende Kurse (Short-Interesse), was die hohe Volatilität erklärt. Für eine nachhaltige Erholung muss Plug Power nun beweisen, dass die positiven Margen kein Einmaleffekt waren und die angekündigten Verkäufe von Unternehmensteilen wie geplant über die Bühne gehen. Die kommenden Monate werden zur Belastungsprobe für das Vertrauen der Anleger.

Bn-Redaktion/js
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