Nanu? Dax nimmt die 24.000 Punkte wieder ins Visier

RWE – Hier könnte es bald richtig knallen! 14.04.2026, 12:57 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Nanu? Dax nimmt die 24.000 Punkte wieder ins Visier: RWE – Hier könnte es bald richtig knallen!
© bn
Hat der Dax seine Schwäche überstanden? Der gestrige Wochenauftakt verlief noch etwas holprig, um die Situation einmal wohlwollend zu umschreiben. Die Aktienmärkte preisten die Entwicklungen vom Wochenende ein. So reagierte der Dax zunächst mit einem deutlichen Rücksetzer auf die am Wochenende zunächst geplatzten Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran. Gestern schien der Dax einer Ausdehnung der Bewegung in Richtung 23.000 Punkte deutlich näher zu sein, als einer Rückeroberung der 24.000er Marke. Doch der Wind hat sich abermals gedreht.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
RWE 58,44 EUR -0,83 % TTMzero RT
DAX 24.001,65 PKT +0,27 % Ariva Indikation

Die Erholung im frühen Dienstagshandel (14. April) wird unter anderem von der (neuen) Hoffnung des Marktes auf eine Fortsetzung der Friedensgespräche getragen. Wie belastbar das Ganze jedoch ist, bleibt abzuwarten.

Eine Rückkehr über die 24.000 Punkte ist in greifbare Nähe gerückt. Die heutige Erholung wird im Laufe des Tages jedoch noch auf eine harte Probe gestellt. So steht unter anderem in den USA noch die Veröffentlichung der US-Erzeugerpreise für März an. Vor dem Hintergrund der am 28. April und 29. April stattfindenden Sitzung des FOMC der US-Notenbank werden die Daten besondere Beachtung finden.

Zu den auffälligsten Dax-Werten gehört die RWE-Aktie. Der Versorgertitel zeigte sich in den letzten Wochen enorm stabil, kam aber nicht über die wichtige Marke von 60 Euro hinaus. Das könnte sich bald ändern. Das aktuelle Chartbild nährt entsprechende Hoffnungen.

RWE Chartanalyse

RWE – Hier könnte es bald richtig knallen!

Unsere letzte Kommentierung zur RWE-Aktie (WKN: 703712 | ISIN: DE0007037129 | Ticker-Symbol: RWE) überschrieben wir an dieser Stelle am 04. April mit „RWE mit beeindruckender Stärke“. Diese Überschrift hätte man auch heute durchaus wieder bemühen können, denn ungeachtet des hochgradig nervösen Marktumfelds präsentiert sich die Aktie in einer unverändert bestechenden Form.

In den letzten Tagen kristallisierte sich aus charttechnischer Sicht eine ansteigende Dreiecksformation immer deutlicher heraus. Die Aktie verstärkte zudem den Druck auf den Kursbereich 59,5 Euro / 60 Euro. Ein Ausbruch über die 60 Euro scheint derzeit nur eine Frage der Zeit zu sein. Sollte sich das Kaufsignal einstellen, dann könnte es für die RWE-Aktie rasch in Richtung 65 Euro gehen. Etwaige Rücksetzer sollten hingegen eng begrenzt bleiben, um das Momentum nicht zu gefährden. Von zentraler Bedeutung ist die Unterstützungszone 55 Euro / 54 Euro. Darunter darf es unter allen Umständen nicht gehen.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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