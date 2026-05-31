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Gold beendet Handelswoche mit Knall

Barrick Mining – Ist diese Aktie wieder ein Kauf? 31.05.2026, 10:30 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Gold beendet Handelswoche mit Knall: Barrick Mining – Ist diese Aktie wieder ein Kauf?
© bn
Der Goldpreis beendete die Handelswoche mit einem mächtigen Knall. Das Edelmetall löste sich am Freitag von den 4.500 US-Dollar und lief in Richtung 4.600 US-Dollar. Ein Wochenschluss oberhalb von 4.600 US-Dollar wäre unter bullischen Aspekten zwar wünschenswert gewesen, doch bekanntlich ist die Börse kein Wunschkonzert und so muss man sich mit dem Wochenschluss arrangieren – so wie er ist. Und auch der ist unter bullischen Aspekten kein schlechter, hält er doch das Edelmetall im Hinblick auf eine untere Trendwende im Rennen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Barrick Mining Corporation 36,53 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz
Gold 4.542,47 USD ±0,00 % Forex

Der deutliche Anstieg des Goldpreises in der zweiten Wochenhälfte dürfte maßgeblich auf die rückläufigen Anleiherenditen zurückzuführen gewesen sein. Nachdem zum Beispiel die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen zwischenzeitlich die 4,7 Prozent erklommen hatten und eine weitere Ausdehnung der Aufwärtsbewegung zu befürchten stand, kühlten sich die Gemüter doch noch ab. Die am Donnerstag (28. Mai) veröffentlichten PCE-Daten stützten den Rückgang der Renditen. Die PCE-Daten für April fielen im Rahmen der Erwartungen aus und gossen so kein weiteres Öl in die ohnehin aufgeheizte Diskussion über mögliche Leitzinsanhebungen in den USA: Doch noch kann keine Entwarnung gegeben werden. In der neuen Handelswoche geht es hoch her - aufgrund des Monatswechsels werden zahlreiche Konjunktur- und Preisdaten veröffentlicht. Manifestiert sich die Erholung des Goldpreises? Oder kommt es zu einem abrupten Ende der Erholung?

Die weiteren Entwicklungen des Goldpreises dürften nicht zuletzt im Lager der Goldproduzenten beobachtet werden. Nach der zurückliegenden Korrektur lechzen Barrick, Newmont & Co. nach einer Erholung. Blicken wir stellvertretend auf Barrick Mining.

Chartanalyse

Barrick Mining – Ist diese Aktie wieder ein Kauf?

Produzentenaktien hatten es in den letzten Wochen nicht leicht. Die Korrektur des Goldpreises setzte auch ihnen massiv zu. Die Quartalsberichtssaison kann man unterm Strich jedoch als gelungen bezeichnen. Die fundamentale Stärke der Produzenten ist beeindruckend. Barrick Mining (WKN: A417GQ | ISIN: CA06849F1080 | Ticker-Symbol: ABR0) hielt dem Erwartungsdruck ebenfalls stand.

Aus charttechnischer Sicht spitzt sich die Lage im wahrsten Sinne des Wortes zu. Die Aktie läuft in ein symmetrisches Dreieck (orange dargestellt). Die Aktie setzt innerhalb des Dreiecks den wichtigen Kursbereich von 60 CAD unter Druck. Ein Ausbruch über diesen Widerstand würde die Tür in Richtung obere Dreiecksbegrenzung öffnen. Um einen etwaigen Ausbruch über die Oberseite zu bestätigen, muss Barrick Mining über die 65 CAD. Mögliche Rücksetzer sollten hingegen eng begrenzt bleiben. Die zentrale Unterstützung ist in den Bereich von 50 CAD zu verorten. Sollte es darunter gehen, würde eine Neubewertung notwendig.

Bn-Redaktion/mt
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