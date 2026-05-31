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Dax rumpelt ins Wochenende. Ist das ein schlechtes Omen?

Allianz die 400 Euro vor Augen, aber… 31.05.2026, 09:52 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax rumpelt ins Wochenende. Ist das ein schlechtes Omen? Allianz die 400 Euro vor Augen, aber…
© Bild: istockphoto.com/Jean-Luc Ichard
Nur mit großer Mühe gelang es dem deutschen Leitindex, die wichtige Marke von 25.000 Punkten ins Wochenende zu retten. Nach einem robusten Start in die letzte Handelswoche und einem rasanten Kursanstieg auf über 25.400 Punkte begann die zur Schau gestellte Stärke Risse zu bekommen. Der Dax geriet vor allem in der zweiten Wochenhälfte unter Druck. Aus charttechnischer Sicht kam der Rücksetzer zur Unzeit, könnte sich doch nun in Verbindung mit dem markanten Hoch aus dem Januar (wurde bei 25.508 Punkten ausgebildet) eine große Doppeltop-Formation herausbilden. Die nächsten Tage werden zeigen, wohin die Reise für den Index geht.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Allianz 380,85 EUR -0,03 % Lang & Schwarz
DAX 25.049,07 PKT -0,21 % Ariva Indikation

Der neue Monat bringt eine Vielzahl von Konjunkturdaten mit sich. In der nächsten Handelswoche ergießt sich eine wahre Flut relevanter Daten über die Aktienmärkte. So wird unter anderem am Freitag (05. Juni) der eminent wichtigen US-Arbeitsmarktbericht für April veröffentlicht.

Für den Dax muss es zu Wochenbeginn darauf ankommen, die Marke von 25.000 Punkten zu verteidigen. Ein Rücksetzer würde die Lage verschärfen und weitere Abgaben provozieren. Die undurchsichtige Lage im Nahen und Mittleren Osten mahnt unverändert zu Vorsicht und Zurückhaltung. Signale einer sich anbahnenden Konfliktlösung sind zwar deutlich wahrzunehmen, doch belastbare Fortschritte bleiben bislang zumindest aus.

Unsere heutige Protagonistin – die Allianz-Aktie – ringt noch immer um das entsprechende Momentum, um endlich die 400 Euro aus dem Weg zu räumen.

Chart

Allianz die 400 Euro vor Augen, aber…

Es ist zum Haareraufen! Der Allianz-Aktie (WKN: 840400 | ISIN: DE0008404005 | Ticker-Symbol: ALV) will es einfach nicht gelingen, die unter psychologischen Aspekten eminent wichtige Marke von 400 Euro aus dem Weg zu räumen.

Aus charttechnischer Sicht ist die Lage durchaus prekär. In den letzten Monaten scheiterten diverse Versuche, die „eigentliche“ Widerstandszone um 395 Euro / 396 Euro aufzubrechen und in einem weiteren Schritt die psychologisch relevante Marke von 400 Euro zu überwinden.

Nach den zahlreichen Fehlversuchen könnte es nun zu einem Rücksetzer kommen. Um das Momentum nicht zu gefährden, sollte es für die Allianz-Aktie nicht unter Zone 370 Euro / 365 Euro gehen, anderenfalls würde eine Neubewertung der Lage notwendig.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der britischen Investmentbank Barclays bleiben zurückhaltend. Ihr Votum lautet „underweight“. Das Kursziel für die Allianz-Aktie sehen sie bei 350 Euro. 

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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