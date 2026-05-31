Anzeige
+++Almonty stieg von 0,60 $ auf 30 $: – beginnt hier die nächste Wolfram-Story? – beginnt hier die nächste Wolfram-Story?+++
TUI vor Kurssprung?

Investoren blicken auf neue Signale 31.05.2026, 13:38 Uhr Jetzt kommentieren: 0

TUI Flugzeug
© Symbolbild von TUI Group
TUI hat die vergangene Woche mit einem deutlichen Kursplus abgeschlossen und wichtige charttechnische Marken zurückerobert, obwohl die Aktie seit Jahresbeginn weiterhin im Minus notiert. Im Fokus stehen nun mehrere Investorenveranstaltungen, auf denen das Management seine Strategie, die Buchungsentwicklung und den Fortschritt beim Schuldenabbau präsentieren will. Gleichzeitig sorgen hohe Absicherungsquoten bei Treibstoff- und Energiekosten für mehr Planungssicherheit, während Anleger auf nachhaltige Fortschritte bei Cashflow und Verschuldung achten.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
TUI 7,141 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz

Roadshow-Offensive soll institutionelle Investoren überzeugen

Für die TUI-Aktie verlief die vergangene Woche erfreulich. Am Freitag gewann das Papier 2,74 Prozent auf 7,11 Euro und schloss damit nicht nur oberhalb der psychologisch wichtigen Marke von 7 Euro, sondern auch über dem 50-Tage-Durchschnitt von 6,76 Euro. Auf Wochensicht summiert sich das Kursplus auf mehr als 7,5 Prozent. Trotz dieser Erholung bleibt die Bilanz seit Jahresbeginn jedoch durchwachsen: Gegenüber dem Jahresstart notiert die Aktie weiterhin mehr als 20 Prozent im Minus.

Nun richtet sich der Blick der Anleger auf die nächsten Schritte des Managements. Bereits in der ersten Juniwoche wird TUI auf einer Roadshow in Zürich und Mailand vertreten sein. Dort will der Reisekonzern institutionellen Investoren seine strategische Ausrichtung erläutern und gleichzeitig das Vertrauen in die Stabilität der Bilanz stärken. Im weiteren Verlauf des Monats stehen zudem Konferenzen von Jefferies sowie der Bank of America auf dem Programm.

Vor allem Analysten dürften diese Veranstaltungen nutzen, um aktuelle Informationen zur Buchungsentwicklung sowie zum Fortschritt beim Schuldenabbau zu erhalten. Beide Themen zählen derzeit zu den wichtigsten Einflussfaktoren für die Bewertung des Unternehmens.

Schuldenabbau bleibt zentrale Priorität für 2026

Ein Schwerpunkt der Unternehmensstrategie bleibt die Reduzierung der Verbindlichkeiten. Das Management hat den Schuldenabbau für das Geschäftsjahr 2026 als zentrale Aufgabe definiert. Ziel ist es, die Finanzierungskosten zu senken und gleichzeitig den finanziellen Handlungsspielraum des Konzerns zu erweitern.

Besonders aufmerksam verfolgen Investoren dabei die Entwicklung der freien Cashflows. Sie gelten als wichtiger Indikator dafür, wie schnell TUI seine Verschuldung weiter reduzieren kann und wie nachhaltig die operative Ertragskraft des Unternehmens tatsächlich ist.

Für das Geschäftsjahr 2026 stellt der Konzern ein bereinigtes EBIT zwischen 1,1 Milliarden Euro und 1,4 Milliarden Euro in Aussicht. Diese Prognose liefert einen wichtigen Orientierungsrahmen für die Erwartungen des Kapitalmarktes an die zukünftige Geschäftsentwicklung.

Hohe Absicherungsquoten sorgen für mehr Planungssicherheit

Neben dem Schuldenabbau setzt TUI weiterhin auf umfangreiche Absicherungsmaßnahmen gegen mögliche Kostensteigerungen. Damit reagiert das Unternehmen insbesondere auf die Schwankungen bei Energie- und Treibstoffpreisen, die für die Tourismusbranche eine erhebliche Rolle spielen.


Nach Unternehmensangaben sind bereits rund 83 Prozent der Treibstoffkosten für die Sommersaison 2026 über entsprechende Hedging-Maßnahmen abgesichert. Auch im Kreuzfahrtgeschäft verfolgt TUI eine ähnliche Strategie. Dort liegt die Absicherungsquote für Energiekosten bei über 80 Prozent. Diese Maßnahmen erhöhen die Planbarkeit der Kostenstruktur und schaffen mehr Transparenz bei den Margenerwartungen. Gerade in einem Umfeld schwankender Rohstoffpreise kann dies für zusätzliche Stabilität sorgen.

An den Märkten richtet sich der Fokus nun darauf, ob die Aktie die Rückkehr über die Marke von 7 Euro nachhaltig bestätigen kann. Gleichzeitig bleibt die Verbraucherstimmung in Europa ein wichtiger Frühindikator für die Nachfrage im Reisesektor. Sie beeinflusst maßgeblich die Reisebereitschaft der Kunden in der bevorstehenden Hauptsaison und dürfte damit auch für die weitere Geschäftsentwicklung von TUI von großer Bedeutung sein.

Bn-Redaktion/aw
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 IRW-News: Uranium One Mining Corp.: Uranium One Mining Corp. gibt Abschluss einer Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung bekannt und erzielt damit einen Bruttoerlös von rund 3.008.401 $ Hauptdiskussion
2 Bericht: Weiterer Rekord bei Einbürgerungen Hauptdiskussion
3 ROUNDUP/Libanon: Israel greift weiter Gesundheitseinrichtungen an Hauptdiskussion
4 Zuständiger SPD-Politiker gegen Verlängerung des Tankrabatts Hauptdiskussion
5 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
6 EQS-News: Diginex veröffentlicht Update zur strategischen KI-Transformation – der Übernahme von Resulticks im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar mit starkem EBITDA-Profil von 46 bis 50 Millionen US-Dollar sowie Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
E.ON: BMW-Flotte testet Stromnetz der Zukunft

13:54 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gold beendet Handelswoche mit Knall: Barrick Mining – Ist diese …

10:30 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax rumpelt ins Wochenende. Ist das ein schlechtes Omen? Allianz …

9:52 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Trikotpreise vor der WM: adidas Aktie im Fokus Kritik an 75 Euro …

Gestern 14:38 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Übernahmepoker um Musikrechte: UMG Aktie im Fokus Universal Music …

Gestern 14:31 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Snowflake mit Knaller-Zahlen: Aktienkurs hebt ab. Wie weit kann das …

Gestern 9:27 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dell macht es wieder! Bärenstarke Quartalszahlen lassen Aktie …

Gestern 9:14 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Deutz-Aktie startet durch: Beginnt jetzt die ganz große …

Freitag 17:15 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer