KI-Panik

Stürzt SAP jetzt noch tiefer? 14.04.2026, 17:43 Uhr Jetzt kommentieren: 0

KI-Panik: Stürzt SAP jetzt noch tiefer?
© AR/boersennews/ChatGPT
Die SAP-Aktie steckt tief in der Krise, und ein Ende ist bislang nicht in Sicht. Massive Kursverluste, geopolitische Risiken und Unsicherheiten rund um Künstliche Intelligenz setzen den gesamten Sektor unter Druck. Gleichzeitig wächst die Nervosität am Markt spürbar.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
SAP 143,03 EUR -0,71 % TTMzero RT
DAX 24.066,83 PKT +0,55 % Ariva Indikation
iShares Core MSCI World UCITS ETF 114,39 EUR +0,80 % Gettex
Adobe 203,78 EUR -0,15 % Baader Bank
IBM 203,48 EUR +0,47 % Lang & Schwarz
Microsoft 334,25 EUR +2,27 % TTMzero RT
NVIDIA 165,19 EUR +2,77 % Lang & Schwarz
Oracle 139,07 EUR +3,99 % Lang & Schwarz
Salesforce 147,28 EUR +0,15 % Baader Bank
Gold 4.817,00 USD +1,60 % TTMzero RT (USD)

 

 

Brutaler Absturz setzt SAP unter Druck
Der Kursverlauf der SAP-Aktie gleicht einem freien Fall. Vom Hoch bei über 270 Euro im Frühjahr 2025 fiel der Kurs auf zuletzt 138,94 Euro. Das entspricht einem Verlust von rund 38 Prozent im Jahresvergleich. Zwischenzeitliche Erholungen wurden immer wieder abverkauft, wodurch sich der Abwärtstrend weiter verstärkt hat. Damit gehört SAP aktuell zu den schwächsten Werten im DAX, während der Index selbst deutlich stabiler blieb.

KI sorgt für Verunsicherung im gesamten Sektor
Ein zentraler Belastungsfaktor ist die Unsicherheit rund um neue KI-Modelle. Unternehmen wie Nvidia profitieren zwar weiterhin von hohen Investitionen, doch klassische Softwarekonzerne geraten zunehmend unter Druck. Auch Wettbewerber wie Salesforce, Oracle oder Adobe kämpfen mit deutlichen Kursverlusten. Selbst starke Zahlen oder milliardenschwere Aktienrückkäufe, wie bei Salesforce, konnten den Abwärtstrend zuletzt nicht stoppen.

Kapital fließt aus Tech in sichere Anlagen
Parallel dazu ziehen sich viele Investoren aus dem Technologiesektor zurück. Stattdessen gewinnen Gold, Staatsanleihen und breit gestreute ETFs an Bedeutung. Diese Umschichtung belastet nicht nur Einzelaktien wie SAP, sondern auch große Indizes wie den Nasdaq oder europäische Technologie-Indizes. Die Folge ist ein anhaltender Verkaufsdruck auf Softwarewerte.

Entscheidende Phase für die gesamte Branche
Die kommenden Wochen dürften richtungsweisend werden. Neben SAP stehen auch andere Tech-Schwergewichte wie Microsoft oder IBM vor einer Neubewertung. Der Wandel hin zu neuen Geschäftsmodellen durch KI verändert die Spielregeln im gesamten Markt. Ob daraus eine Stabilisierung entsteht oder der Abverkauf weitergeht, hängt maßgeblich von der weiteren Entwicklung im Technologiesektor und den globalen Kapitalströmen ab.

 

Bn-Redaktion/ar
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