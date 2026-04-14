Goldpreis nähert sich der Marke von 4.800 US-Dollar

Barrick Mining – Aktie könnte wieder durchstarten, wenn 14.04.2026, 13:02 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Goldpreis nähert sich der Marke von 4.800 US-Dollar: Barrick Mining – Aktie könnte wieder durchstarten, wenn
© bn
Der Goldpreis nähert sich zur Stunde wieder dem wichtigen Bereich von 4.800 US-Dollar. Ein erfolgreicher Ausbruch könnte dem Edelmetall die Tür in Richtung 5.000 US-Dollar öffnen. Allerdings erwies sich der Preisbereich zuletzt als harte Nuss. Eine erfolgreicher Ausbruch und damit einhergehend ein frisches Kaufsignal wird nicht leicht und sollte nicht vorausgesetzt werden.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Barrick Mining Corporation 36,98 EUR +0,85 % Gettex
Gold 4.772,94 USD +0,67 % TTMzero RT (USD)

Im frühen Dienstagshandel nimmt der Goldpreis wieder die Marke von 4.800 US-Dollar ins Visier. Im gestrigen Montagshandel schwächelte das Edelmetall noch, nachdem Anleiherenditen als Ergebnis der am Wochenende geplatzten Friedensgespräche zwischen den USA und dem Iran anzogen. So legten unter anderem die Renditen der wichtigen 10-jährigen US-Staatsanleihen gestern auf über 4,35 Prozent zu und belasteten damit den Goldpreis. Doch bereits im späten Montagshandel gerieten die Renditen wieder unter Druck und notieren aktuell bei 4,28 Prozent. Das wiederum leitete die Erholung von Gold ein. Der wichtige US-Dollar-Index steht zur Stunde auch unter Druck und nimmt dabei die 98 Punkte ins Visier. Noch vor einer Woche notierte der US-Dollar-Index im Bereich von 100 Punkten. Insofern gibt es auch vom Devisenmarkt Rückenwind für Gold.

Kurzum. Der Goldpreis hat aktuell Rückenwind. Dennoch bleibt es bei der Herausforderung, über die 4.800 US-Dollar vorstoßen zu müssen, um sich weiteres Aufwärtspotenzial zu erarbeiten.   

Chartanalyse

Barrick Mining – Aktie könnte bald wieder durchstarten, wenn

Vor kurzem drohte die Aktie des kanadischen Gold- und Kupferproduzenten Barrick Mining (WKN: A417GQ | ISIN: CA06849F1080 | Ticker-Symbol: ABR0) noch unter die Marke von 35 US-Dollar zu rutschen. Dieses überaus bärische Szenario konnte in letzter Sekunde abgewendet werden. Barrick startete eine Erholung. Nach der Rückeroberung der 40 US-Dollar rücken nunmehr die 45 US-Dollar in den Fokus. In Verbindung mit den 46 US-Dollar bilden die 45 US-Dollar ein markantes Widerstandscluster.

Aus charttechnischer Sicht ist die Aufgabenstellung klar. Barrick Mining muss über die Zone 45 US-Dollar / 46 US-Dollar, um sich weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 50 US-Dollar zu erschließen. Rücksetzer sollten im besten Fall auf 40 US-Dollar begrenzt bleiben. Sollte es für die Aktie unter die 40 US-Dollar gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.

Barrick Mining hat die Veröffentlichung der Ergebnisse für das 1. Quartal 2026 für den 11. Mai angekündigt.

Bn-Redaktion/mt
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