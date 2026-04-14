840-Millionen-Kooperation

Kann Evotec die Skepsis der Analysten besiegen? 14.04.2026, 10:21 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Evotec
© Foto von Julia Koblitz auf Unsplash
Das Biotechnologie-Unternehmen Evotec sorgt am Dienstagmorgen für Aufsehen am Markt. Nach der Bekanntgabe eines umfangreichen Kooperationsvertrags, dem sogenannten „Dark-Blue-Deal“, legt die Aktie deutlich zu und steigt am Vormittag um rund 6 % auf über 5 Euro. Das Gesamtvolumen des Abkommens beläuft sich auf bis zu 840 Millionen US-Dollar. Trotz dieser beeindruckenden Summe bleiben namhafte Analysten vorsichtig und bremsen die Erwartungen an eine schnelle Kursrallye.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Evotec 5,11 EUR +7,83 % Baader Bank

Millionen-Zahlungen und hohe Beteiligungsquote
Die Details der neuen Partnerschaft sind für das Unternehmen finanziell bedeutsam. Evotec erhält eine sofortige Vorabzahlung in Höhe von rund 12 Millionen US-Dollar. Im Falle erfolgreicher Entwicklungen und des Erreichens vereinbarter Meilensteine können Zahlungen von insgesamt bis zu 840 Millionen US-Dollar fließen. Ein wesentlicher Punkt des Vertrages ist zudem die Beteiligungsquote von über 20 Prozent, die Evotec langfristige Einnahmen aus dem Projekt sichern soll. Diese Nachricht weckt bei Anlegern neue Hoffnungen auf eine stabilere Cashflow-Entwicklung.

Analysten bleiben trotz Großauftrag zurückhaltend
Im Kontrast zur positiven Kursreaktion steht die aktuelle Einschätzung der Deutschen Bank. Die Experten belassen ihre Einstufung nach den jüngsten Geschäftszahlen auf „Hold“. Mit einem Kursziel von 4,50 Euro liegen die Analysten derzeit sogar unter dem aktuellen Börsenkurs. Die Begründung: Der Erfolg des Unternehmens hänge massiv von der operativen Umsetzung im zweiten Halbjahr ab. Damit bleibt eine deutliche Differenz zwischen der aktuellen Marktstimmung und der vorsichtigen Bewertung der Profis bestehen.

Aktienkurs

Fazit: Trendwende steht noch auf dem Prüfstand
Obwohl die Meldung über das 840-Millionen-Paket ein starkes Signal sendet, ist das langfristige Chartbild weiterhin belastet. Seit Jahresbeginn verzeichnet die Aktie ein deutliches Minus und notiert nach wie vor unter wichtigen technischen Durchschnittslinien. Anleger müssen nun abwarten, ob die operativen Fortschritte ausreichen, um den langfristigen Abwärtstrend dauerhaft zu brechen. Die kommenden Monate werden zeigen, ob der heutige Kurssprung den Beginn einer echten Erholung markiert oder lediglich eine kurzfristige Reaktion auf die Auftragsmeldung bleibt.

Bn-Redaktion/js
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