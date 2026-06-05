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CrowdStrike - Zahlen da. Ernüchterung auch

Aktie rutscht kräftig ab 05.06.2026, 08:39 Uhr Jetzt kommentieren: 0

CrowdStrike - Zahlen da. Ernüchterung auch: Aktie rutscht kräftig ab
© Foto von FlyD auf Unsplash
Der Zahlenveröffentlichung des US-amerikanischen Cybersicherheitsunternehmens CrowdStrike wurde mit Spannung erwartet. Über die Kursrallye im Vorfeld der Veröffentlichung wurde bereits eine gewisse Erwartungshaltung eingepreist. Mit den Zahlen kam der Aktienkurs auf den Prüfstand. Das Urteil der Marktakteure fiel eindeutig aus. Im Anschluss ging es für CrowdStrike kräftig nach unten.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
CrowdStrike Holdings Registered (A) 612,20 EUR -0,94 % Lang & Schwarz

CrowdStrike – Zahlen da. Ernüchterung auch

CrowdStrike berichtete am Mittwoch (03. Juni, nach US-Handelsschluss) über das 1. Quartal (entspricht 3-Monatszeitraum zum 30. April 2026) des Geschäftsjahres 2027. Der Konzern vermeldete für den Berichtszeitraum einen Umsatz in Höhe von 1,385 Mrd. US-Dollar, nach 1,103 Mrd. US-Dollar im 1. Quartal (entspricht 3-Monatszeitraum zum 30. April 2025) des Geschäftsjahres 2026. Das Umsatzplus von 26 Prozent wusste durchaus zu gefallen.

CrowdStrike Aktienchart

CrowdStrike vermeldete für den aktuellen Berichtszeitraum einen Gewinn (GAAP) in Höhe von 27,774 Mio. US-Dollar (entspricht earnings per share (EPS) in Höhe von 0,11 US-Dollar). Im entsprechenden Vorjahreszeitraum musste das Unternehmen noch einen Verlust in Höhe von -104,264 Mio. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von -0,42 US-Dollar) hinnehmen. Um Sondereffekte bereinigt (non-GAAP) bot sich ein positiveres Bild: CrowdStrike erzielte einen bereinigten Gewinn in Höhe von 283,436 Mio. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 1,10 US-Dollar), nach einem bereinigten Gewinn in Höhe von 184,704 Mio. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 0,73 US-Dollar) im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der wichtige free cash flow wurde deutlich auf 468,463 Mio. US-Dollar gesteigert, nach 279,415 Mio. US-Dollar im 1. Quartal des Geschäftsjahres 2026.

Prognose für das 2. Quartal des Geschäftsjahres 2027 

Für das laufende 2. Geschäftsquartal 2027 rechnet CrowdStrike mit einem Umsatz in Höhe von 1,436 Mrd. US-Dollar bis 1,442 Mrd. US-Dollar. Das EPS (non-GAAP) wird in einer Spanne von 1,16 US-Dollar bis 1,17 US-Dollar prognostiziert.

Aktie rutscht kräftig ab

CrowdStrike  (WKN: A2PK2R | ISIN: US22788C1053 | Ticker-Symbol: 45C) verzeichnete im Anschluss kräftige Kursverluste. Der Markt hatte offenkundig mehr erwartet. Durch die fulminante Zahlenrallye im Vorfeld der Veröffentlichung – der Aktienkurs verdoppelte sich seit Mitte April – wurde eine enorme Erwartungshaltung eingepreist. Und dieser wurde das Unternehmen nicht gerecht. Im Ergebnis rauschte die Aktie in Richtung 650 US-Dollar. Aus charttechnischer Sicht wäre es eminent wichtig, wenn es CrowdStrike  gelingen würde, die Unterstützung zu verteidigen, anderenfalls würden weitere Abgaben in Richtung 560 US-Dollar / 550 US-Dollar drohen. In diesem Kursbereich ist die zentrale Unterstützung zu verorten. Ein Rücksetzer unter die 550 US-Dollar würde eine Neubewertung der Lage notwendig machen. Hingegen gilt: Ein Ausbruch über die 785 US-Dollar / 800 US-Dollar würde die Tür auf der Oberseite weit aufstoßen.

Bn-Redaktion/mt
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