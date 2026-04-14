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Das sieht nach einem spektakulären Ausbruch aus 14.04.2026, 12:51 Uhr Jetzt kommentieren: 0

DHL Group: Das sieht nach einem spektakulären Ausbruch aus
© Cornelis Gollhardt / DHL Group / Bis Ende 2025 liefert Ford Pro 2.400 vollelektrische Ford E-Transit und E-Transit Custom an die Deutsche Post und DHL.
Mitte März lief die Aktie des Logistikkonzerns einen eminent wichtigen Unterstützungsbereich an. Der Test verlief erfolgreich. Die Aktie drehte nach oben ab und lancierte eine Erholung. Obgleich in den letzten Handelstagen ein wenig Sand ins Getriebe kam, hat die Aktie noch immer die große Chance, in Richtung Februar-Hoch (wurde bei knapp 51,7 Euro ausgebildet) und darüber hinaus vorzustoßen. Der Grundstein für ein spektakuläres Comeback dürfte mit dem Test der 42,5 Euro gelegt worden sein.
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Name Aktuell Diff. Börse
DHL Group 48,74 EUR +0,15 % Lang & Schwarz

DHL Group - Das sieht nach einem spektakulären Ausbruch aus

Der untere Chart der DHL Group (WKN: 555200 | ISIN: DE0005552004 | Ticker-Symbol: DHL) verdeutlicht die spannende Konstellation mit der sich abzeichnenden V-Formation (grün) eindrucksvoll. 

DHL Group Aktienchart

Das imposante Februar-Hoch, das im Kursbereich von 51,7 Euro ausgebildet wurde, thront erhaben über dem Kursverlauf der Aktie. Mitte Februar setzten jedoch massive Gewinnmitnahmen ein, die die Aktie bis in den März hinein dominierten. Hierbei kam es zum Test der 42,5 Euro. Diese wichtige Horizontalunterstützung wurde damals von der 200-Tage-Linie verstärkt. Entsprechend wichtig war es, dass der Test erfolgreich verlief. Ein Rücksetzer unter die 42,5 Euro hätte die Karten auf der Unterseite noch einmal neu gemischt. Eine Ausdehnung der Abwärtsbewegung in Richtung 40 Euro oder 37,5 Euro hätte in diesem Fall wohl nicht überrascht.

Mittlerweile hat sich das Chartbild stabilisiert und aufgehellt. Die Rückkehr über die Widerstände 47,5 Euro und 48,5 Euro war hierfür ausschlaggebend. Statt die Aufwärtsbewegung in Richtung 50 Euro fortzusetzen, kamen zuletzt Gewinnmitnahmen auf. Aus charttechnischer Sicht wäre es ideal, wenn sich der Rücksetzer oberhalb von 48,5 Euro abspielen würde. Auch ein Test der 47,5 Euro wäre noch zu tolerieren. Doch darunter sollte es tunlichst nicht gehen. Anderenfalls würde die Aktie  Gefahr laufen, das Momentum aufzugeben. Sollte es hingegen zu einem Ausbruch über die 51,7 Euro kommen, könnte sich die Bewegung bis auf 60 Euro ausdehnen. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der Schweizer UBS bleiben in Bezug auf die DHL-Aktie zurückhaltend. Ihr Votum lautet „neutral“. Das Kursziel sehen sie bei 46 Euro. Ähnlich vorsichtig sind die Analysten von Bernstein Research. Deren Votum lautet „market-perform“ und das Kursziel 44 Euro. Die Analysten von JPMorgan stufen die Aktie hingegen mit „overweight“ ein. Das Kursziel setzen die US-Amerikaner unverändert mit 56,5 Euro an. Die Analysten der britischen Investmentbank Barclays bestätigten ihr Votum „overweight“ und das Kursziel von 54 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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