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JPMorgan nach den Zahlen

Droht die Aktie nun nach unten zu kippen? 15.04.2026, 08:52 Uhr Jetzt kommentieren: 0

JPMorgan nach den Zahlen: Droht die Aktie nun nach unten zu kippen?
© Verne Ho auf Unsplash
Die Quartalsberichtssaison läuft an und wie immer liefern die US-Banken den ersten Höhepunkt der Saison. So veröffentlichte bereits JPMorgan die Finanzergebnisse für das 1. Quartal 2026. Die Zahlen stehen ob der Marktposition unter besonderer Beobachtung, ist doch JPMorgan das größte Finanzinstitut der USA und nach Marktkapitalisierung auch weltweit das größte.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
JPMorgan Chase 263,83 EUR +0,03 % Lang & Schwarz

JPMorgan mit robusten Zahlen, aber einem vorsichtigen Ausblick

JPMorgan verzeichnete im 1. Quartal 2026 einen Gesamtertrag in Höhe von 50,54 Mrd. US-Dollar. Das ist im Vergleich zum 1. Quartal 2025 ein starkes Plus in Höhe von etwa 10 Prozent. Damals wurde ein Gesamtertrag in Höhe von 46,01 Mrd. US-Dollar ausgewiesen. Mit dem ausgewiesenen Gewinn konnte JPMorgan ebenfalls überzeugen, lag dieser doch deutlich über den Markterwartungen.

JPMorgan gab den Gewinn mit 16,49 Mrd. US-Dollar (entspricht einem EPS (earnings per share) in Höhe von 5,94 US-Dollar) an, nach 14,64 Mrd. US-Dollar im 1. Quartal 2025 (EPS 5,07 US-Dollar). 

In puncto Ausblick hielt sich JPMorgan bedeckt und verwies auf die aktuellen Unsicherheiten und Risiken.

Chartanalyse – Droht die Aktie nun nach unten zu kippen?

JPMorgan (WKN: 850628 | ISIN: US46625H1005 | Ticker-Symbol: CMC) drehte quasi mit Jahresbeginn nach unten ab. Anfang Januar notierte die Aktie noch im Kursbereich von 337 US-Dollar. Es folgten umfangreiche Gewinnmitnahmen. Mitte März fand sich JPMorgan im Kursbereich von 280 US-Dollar wieder. In diesem Kursbereich setzte jedoch die Bodenbildung ein. Der Aktie gelang es im Anschluss schließlich, eine Erholung zu lancieren. 

JPMorgan Chase Aktienanalyse

Zuletzt erzielte die Aktie einen Achtungserfolg, als es ihr gelang, den Widerstandsbereich von 300 US-Dollar zurückzuerobern und die 200-Tage-Linie wieder bullisch zu kreuzen. Das Chartbild hellte deutlich auf. Einer Ausdehnung der Erholung auf 320 US-Dollar / 326 US-Dollar schien nichts im Weg zu stehen.

Die zurückhaltende Reaktion des Marktes auf die vorgelegten Zahlen lassen nun aber an der raschen Fortsetzung der Erholung zweifeln. Insofern ist es eminent wichtig, dass etwaige Rücksetzer oberhalb von 300 US-Dollar begrenzt bleiben. Anderenfalls läuft die Aktie Gefahr, in ein erneutes Korrekturszenario einzutauchen.

Zusammengefasst

Mit den Zahlen für das 1. Quartal konnte JPMorgan positiv überraschen. Der vorsichtige Ausblick belastete jedoch. In den kommenden Tagen wird sich zeigen, wie belastbar die Erholung der letzten Wochen ist. Einen Rücksetzer unter die 300 US-Dollar gilt es, unter allen Umständen zu verhindern.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der britischen Investmentbank Barclays nahmen die Zahlen zum Anlass, um ihre bisherige Einstufung „overweight“ und das bisherige Kursziel von 391 US-Dollar für die Aktie zu bestätigen. 

Bn-Redaktion/mt
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