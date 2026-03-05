Drohnenangriffe schockieren die Welt:
Dieser Tech-Player will die Verteidigung neu definieren
Milliarden-Investition

Google eröffnet KI-Zentrum in Berlin 05.03.2026, 10:01 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Neues KI-Zentrum, historische Kulisse: Was Google, Politik und Wissenschaft in Berlin zusammenbringen – und warum das wirtschaftliche Potenzial gigantisch ist.

Der US-Technologiekonzern Google hat in Berlin ein Zentrum für Künstliche Intelligenz eröffnet. Das neue «Google AI Center» ist zentraler Bestandteil eines großangelegten Investitionsprogramms von 5,5 Milliarden Euro, mit dem der Konzern bis 2029 seine Infrastruktur in Deutschland ausbaut und die hiesige Wirtschaft bei der KI-Nutzung unterstützen will. Das Zentrum soll weiterhin eine vertiefte Zusammenarbeit mit Vertretern der Wissenschaft und der Politik fördern. 

In den historischen Räumen des Forums an der Museumsinsel im Berliner Ortsteil Mitte bündelt Google künftig Teams von Google DeepMind, Google Research und Google Cloud unter einem Dach. Das Zentrum umfasst nun auch einen «AI-Demo-Space» zur Präsentation neuester KI-Technologien. Philipp Justus, Google-Chef für Zentraleuropa, sagte, das Zentrum sei ein «Ort für Zusammenarbeit und Debatten», der den KI-Standort Deutschland voranbringen solle. 

«Entscheidung für den KI-Standort Deutschland» 

Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) sagte: «Das ist ein guter Tag für Deutschland - für den KI-Standort Deutschland.» Die Entscheidung von Google zeige, dass die Bundesrepublik ein attraktiver Hightech-Standort sei. «Hier vor Ort entstehen neue Ideen, Kooperationen und Produkte, von denen Start-ups, Mittelstand und Industrie profitieren.» Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) sah in dem neuen Zentrum «einen klaren Vertrauensbeweis in die Stärke und Zukunftsfähigkeit» der Hauptstadt. 

Flankiert wird die Eröffnung von neuen Kooperationen: Gemeinsam mit der Technischen Universität München (TUM) und der wissenschaftlichen Einrichtung Helmholtz Munich sollen verantwortungsvolle KI-Anwendungen für Medizin und Forschung – etwa in der Einzelzellforschung – entwickelt werden. 

Hohes wirtschaftliches Potenzial der KI 

Google verwies zur Eröffnung des KI-Zentrums auf das enorme wirtschaftliche Potenzial der Künstlichen Intelligenz. Eine Analyse des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) im Auftrag von Google zeige, dass der flächendeckende Einsatz generativer KI bis zum Jahr 2034 in Deutschland eine zusätzliche Bruttowertschöpfung von rund 440 Milliarden Euro pro Jahr generieren könnte. 

Google wird über die kommenden vier Jahre 5,5 Milliarden Euro in den Standort Deutschland investieren. Das bislang größte Investitionsprogramm des Internetriesen für Deutschland umfasst neben dem neuen KI-Zentrum in Berlin auch den Bau eines neuen Rechenzentrums in der hessischen Kreisstadt Dietzenbach. Außerdem sollen die Google-Standorte in München und Frankfurt ausgebaut werden.

© dpa-infocom, dpa:260305-930-771898/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
