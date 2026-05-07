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Millionen Senioren droht «Wohnarmut» 07.05.2026, 14:19 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

In den nächsten zehn Jahren gehen die Babyboomer in den Ruhestand. Millionen werden laut einer Berechnung des Pestel-Instituts nur Minirenten bekommen und mit teuren Mieten zu kämpfen haben.

Gut fünf Millionen Babyboomer werden laut Berechnungen des Pestel-Instituts nach ihrem Ausscheiden aus dem Arbeitsleben nur Mini-Renten von weniger als 800 Euro im Monat beziehen. Das wären demnach etwa 40 Prozent der etwa 12,9 Millionen Menschen, die in den nächsten zehn Jahren in Rente gehen werden. Auftraggeber war die Gewerkschaft IG Bau. Deren Vorsitzender Robert Feiger warnte vor steigenden Sozialausgaben: «Mit so einer Niedrigrente werden viele Betroffene dauerhaft auf Hilfe vom Staat angewiesen sein.» Spätestens die Miete werde einen Großteil der Babyboomer dann in die Wohnarmut drängen.

Nicht nur Frauen bekommen niedrige Renten

«Wohnarmut» bezieht sich auf das vor allem in teuren Großstädten wie München oder Frankfurt bekannte Problem, dass die Miete nach der Verrentung zu teuer wird. In manchen Fällen müssen sich die Betroffenen dann günstigere Wohnungen suchen, zum Teil weit außerhalb ihrer vorherigen Wohnorte. Statistische Daten dazu gibt es nicht, doch tauchen derartige Fälle immer wieder in örtlichen Medien auf. 

Von niedrigen Renten seien sowohl Frauen als auch viele Männer betroffen, sagte Matthias Günther, der Leiter des Pestel-Instituts. Als Gründe nannte der Ökonom Teilzeitjobs, Arbeitslosigkeit oder auch Niedriglohnbeschäftigung über viele Jahre. 

Ohne Gegenmaßnahmen werde die Altersarmut steigen

Viele Arbeitnehmer werden zwar nicht allein auf die gesetzliche Rente angewiesen sein, weil sie Anspruch auf eine Betriebsrente haben, Mitglied in einem berufsständischen Versorgungswerk sind oder auch privat eine Lebensversicherung abgeschlossen haben - doch Niedrigverdiener haben häufig weder privat vorgesorgt noch Anspruch auf eine Betriebsrente, so Günther. Würden keine Maßnahmen wie etwa eine deutlich über der Grundsicherung liegende Grundrente ergriffen, könnte die Altersarmut weiter steigen. «Und arm im Alter heißt arm bis zum Tod.»

Der Anteil der auf Grundsicherung angewiesenen Rentner sei bereits in den letzten 15 Jahren von 2,5 auf 4,3 Prozent gestiegen, sagte IG Bau-Chef Feiger. Die Schere zwischen der Rente und steigenden Wohnkosten werde für die kommende Rentnergeneration immer weiter auseinandergehen. «Die Rente muss im unteren Bereich steigen», fordert der Gewerkschaftschef. «Hohe Renten können im Gegenzug sinken.»

© dpa-infocom, dpa:260507-930-48846/1

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