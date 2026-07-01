Neue Playstation-Spiele ab 2028 nicht mehr auf Disc 01.07.2026, 18:10 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Deutlich mehr Leute kaufen sich Videospiele als Download. Sony macht nun einen klaren Schnitt und will bei seiner Playstation ganz auf die traditionellen Discs verzichten. Nicht allen gefällt das.

Sony wird von 2028 an Spiele für seine Playstation-Konsolen nicht mehr auf physischen Datenträgern wie Discs veröffentlichen. Neue Titel wird es danach nur noch in elektronischer Form - etwa zum Download - geben. Einige Gamer schätzen an Spiele-Discs, dass man sie weiterverkaufen kann. 

Sony begründete die Änderung damit, dass mehr Nutzer inzwischen rein digitale Vertriebswege bevorzugten. Nach jüngsten Zahlen wurden zuletzt rund 80 Prozent der Spiele für die aktuelle Sony-Konsole PS5 in digitaler Form verkauft. 

Schon «GTA VI» nur als Download 

Der Trend ist klar: So wird es das seit Jahren mit Spannung erwartete nächste Spiel aus der Reihe «Grand Theft Auto» nur in digitaler Ausführung geben. Selbst wer sich eine Box kauft, findet dort nur einen Download-Code statt einer Disc vor. 

Bei bereits veröffentlichten Spielen sowie allen, die bis 2028 erscheinen, werde es weiterhin alle Formate geben, betonte Sony. 

Sony schließt Download-Stores für zwei Konsolen 

Eine weitere Sony-Ankündigung demonstrierte auch gleich, wie in Zukunft Spiele einfach nicht mehr verfügbar sein könnten, wenn der Herausgeber oder Plattform-Betreiber das so will. Sony macht bis Mitte kommenden Jahres die Download-Stores für die Konsolen PS3 und PS Vita dicht. 

Konkurrent Nintendo wählte zuletzt einen Mittelweg. Bei einigen Titeln für die Konsole Switch 2 enthält die traditionelle Kartusche nicht wie gewohnt das Spiel, sondern lediglich einen digitalen Schlüssel, mit dem es heruntergeladen und dann genutzt werden kann. Bei diesem System kann man die gekauften Titel aber im Gegensatz zu reinen Downloads weitergeben.

© dpa-infocom, dpa:260701-930-318710/1

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