Gamechanger?:
Während Washington Kupfer strategisch erklärt, schärft diese Aktie ihr Modell
Anzeige

Reiche beschwert sich über Arbeit der EU-Kommission 26.02.2026, 10:41 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Die EU-Kommission von Ursula von der Leyen hat sich auf die Fahnen geschrieben, Bürokratie abzubauen. Die deutsche Wirtschaftsministerin sagt: Das Gegenteil passiert.

Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hat scharfe Kritik an der Europäischen Kommission unter ihrer Parteikollegin Ursula von der Leyen geäußert. «Der Industrial Accelerator Act ist der 50. Vorschlag, parallel zu schon 49 existierenden, wie europäisch beschafft werden soll», sagte die Politikerin in Brüssel. Das könne «keiner mehr überblicken». Der erwartete Vorschlag für ein Gesetz zur Stärkung der Industrie enthalte außerdem 30 zusätzliche Subregelungen. «Das ist zu kompliziert.» 

Reiche sagte bei einem Treffen der für Wettbewerbsfähigkeit zuständigen europäischen Minister: «Das ist das Gegenteil von Entbürokratisierung. Wir brauchen mehr Freiräume, wir brauchen mehr Spielräume und weniger Regeln aus Brüssel.» 

«Made with Europe»

In der EU wird darüber diskutiert, ob mit öffentlichen Geldern bevorzugt europäische Produkte und Dienstleistungen gekauft werden sollen. Reiche kritisierte, dass ein solcher «Made in Europe»-Ansatz die Beziehungen zu anderen Ländern negativ beeinflussen würde. Man könne ja nicht «Partner wie Kanada einladen, mit uns zu handeln» und gleichzeitig sagen: «Wir kaufen nur noch europäisch». Sie sprach sich für einen «Made with Europe»-Ansatz aus, der auch Produkte von Handelspartnern einschließen würde. 

Kritik an der Arbeit der Kommission wird auch in einem Positionspapier deutlich, das Reiche und neun europäische Kollegen abgestimmt haben. Überschneidungen und Widersprüche in Regelungen müssten beseitigt werden, heißt es darin unter anderem.

© dpa-infocom, dpa:260226-930-738242/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Eurozone: Wirtschaftsstimmung trübt sich unerwartet ein Hauptdiskussion
2 TAGESVORSCHAU: Termine am 25. Februar 2026 Hauptdiskussion
3 APA ots news: "IFA AG | 6% Nachhaltigkeitsanleihe 2026-2031 (2032)" zur... Hauptdiskussion
4 Bundesbehörden melden besonders viele Krankheitstage Hauptdiskussion
5 ROUNDUP/Merz in Peking: Wie abhängig ist Deutschland von China? Hauptdiskussion
6 Ungarn droht mit Blockade von riesigem Ukraine-Darlehen Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
ROUNDUP: Axa geht nach Gewinnplus optimistisch ins neue Jahr - …

14:06 Uhr • Artikel • dpa-AFX

GNW-News: Laut Holafly for Business wird "Digital-First"-Mobilität …

14:06 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP: Ordentliche Löhne bei Staatsaufträgen? Tariftreuegesetz …

14:01 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP: USA und Iran pausieren Verhandlungen in Genf

13:57 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Massive Gewinne: Allianz will Aktien zurückkaufen

13:53 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research belässt Deutsche Telekom auf…

13:50 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP/Kreise: Nächster Bundespräsident wird am 30. Januar 2027 …

13:44 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Bericht: USA und Iran pausieren Verhandlungen in Genf

13:42 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer