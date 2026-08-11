Schleswig-Holstein setzt Sonntagsfahrverbot für Lkw aus 11.08.2026, 08:48 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Auch Schleswig-Holstein lockert das Sonn- und Feiertagsfahrverbot für Lkw, um Lieferketten trotz Niedrigwasser aufrechtzuerhalten. Die Regelung gilt zunächst bis Ende August.

Schleswig-Holstein setzt das Sonn- und Feiertagsverbot für Lastwagen vorübergehend aus. Bis zum 31. August soll diese Regelung gelten, gab Verkehrsstaatssekretärin Susanne Henckel in Kiel bekannt. Grund sei, dass die Binnenschifffahrt aufgrund der Trockenheit stark beeinträchtigt sei, da viele Flüsse, wie Rhein, Donau oder Elbe «extremes Niedrigwasser» haben.

Um die Logistikketten, die für die Versorgung der Bürgerinnen und Bürger sowie der Wirtschaft notwendig sind, einigermaßen stabil zu halten, sollen Transporten den Angaben nach zumindest teilweise auf die Straße verlagert werden. Daher habe das Bundesverkehrsministerium alle Länder gebeten, eine Ausnahmeregelung zu erlassen.

Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und das Saarland hatten das Fahrverbot bereits ab dem vergangenen Wochenende vorübergehend gelockert. Baden-Württemberg und Bayern handeln wie Mecklenburg-Vorpommern zum kommenden Wochenende. Sachsen hingegen lehnt eine generelle Lockerung ab und verweist auf mögliche Ausnahmegenehmigungen.

© dpa-infocom, dpa:260811-930-512844/1

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