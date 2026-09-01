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Shein startet mit deutlichem Minus an Hongkonger Börse 01.09.2026, 02:40 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Shein geht nach längerem Warten an die Börse. Doch zum Debüt in der Finanzmetropole Hongkong rutscht der Aktienkurs ins Minus. Was Shein mit dem Geld vorhat.

Mit einem deutlichen Minus ist die Shoppingplattform Shein in der Finanzmetropole Hongkong an die Börse gegangen. Kurz nach Handelsbeginn am Dienstagvormittag (Ortszeit) lag die Aktie des Modeverkäufers in den ersten Minuten zeitweise mit rund acht Prozent im Minus. Ein Anteilsschein des Mode kostete zwischen 44 und 45 Hongkong-Dollar (etwa 4,83 Euro bis 4,94 Euro). 

Vor dem Börsendebüt war der Angebotspreis für eine Shein-Aktie auf 48,56 Hongkong-Dollar festgesetzt worden. Der Wert des Unternehmens lag damit ungefähr bei umgerechnet rund 22,4 Milliarden Euro. 

Geschäft unter Druck

Die Plattform hatte einige Jahre auf ihren Börsenstart warten müssen. Das in China gegründete Unternehmen, das zwischen 2021 und 2022 seinen Sitz nach Singapur verlagert hatte, hatte zuvor schon an den Finanzplätzen London und New York versucht, an die Börse zu gehen. Berichten zufolge scheiterte Shein jedoch am Widerstand Pekings. 

Shein will das Geld aus dem Börsengang nach eigenen Angaben unter anderem in seine technische Infrastruktur und die Stärkung der eigenen Marke investieren. Das Geschäft der Plattform wurde jedoch zuletzt etwa durch neue Zollregelungen in den wichtigen Märkten USA und Europa beeinträchtigt.

© dpa-infocom, dpa:260901-930-612528/1

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