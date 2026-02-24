Anzeige
++++++ 150 Mio. USD für Compass – Optimi ist der wahre Gamechanger ++++++
Spahn

Verhandlungen über Heizungsgesetz am Abend 24.02.2026, 15:42 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

In der Bevölkerung hat das Heizungsgesetz der damaligen rot-grünen Koalition für viel Unsicherheit gesorgt. Schwarz-Rot verhandelt über eine Reform. Stehen die Gespräche vor dem Abschluss?

Union und SPD wollen noch am Abend ihre Verhandlungen über eine Reform des umstrittenen Heizungsgesetzes fortsetzen. Das teilte Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) vor einer Sitzung der CDU/CSU-Abgeordneten im Bundestag mit. An der Fraktionssitzung nahm kurz vor seinem für den Abend geplanten Flug zum Antrittsbesuch in China auch Kanzler Friedrich Merz (CDU) teil. 

Auf die Frage, ob er mit einem Kompromiss beim Heizungsgesetz schon am Abend rechne, antwortete Spahn: «Wir sind fertig, wenn wir fertig sind. Es kann schnell gehen. Es kann auch noch ein, zwei, drei Tage länger dauern.» Der Fraktionsvorsitzende sprach von guten und vertrauensvollen Gesprächen mit der SPD. «Das zeigt sich bis hierhin und das wird sich dann auch bis zum Ende ergeben», fügte er hinzu.

Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) soll durch einen allmählichen Austausch von Öl- und Gasheizungen für mehr Klimaschutz im Gebäudebereich sorgen. Funktionierende Heizungen können weiter betrieben werden. Eine grundlegende Reform haben beide Parteien in ihrem Koalitionsvertrag verabredet. Doch Details waren zuletzt umstritten. Vor allem geht es dabei um Paragraf 71, wonach jede neu eingebaute Heizung mit 65 Prozent erneuerbaren Energien betrieben werden soll.

© dpa-infocom, dpa:260224-930-730398/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Bundesbehörden melden besonders viele Krankheitstage Hauptdiskussion
2 ROUNDUP/Merz in Peking: Wie abhängig ist Deutschland von China? Hauptdiskussion
3 Ungarn droht mit Blockade von riesigem Ukraine-Darlehen Hauptdiskussion
4 Kundin: Sparkasse verlangt nach Einbruch Zinsen für Kredit Hauptdiskussion
5 Hessens Staatskanzlei fordert ZDF-Stellungnahme zu KI-Fehler Hauptdiskussion
6 Netanjahu: Naher Osten steht vor entscheidender Wegkreuzung Hauptdiskussion
7 Aktien New York: Möglicher Krieg mit Iran belastet Börsen Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
ANALYSE-FLASH: Barclays belässt RWE auf 'Overweight' - Ziel 60 Euro…

18:19 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax scheitert an der 25.000-Punkte…

18:12 Uhr • Artikel • dpa-AFX

AKTIE IM FOKUS 3: Ausblick drückt MTU kräftig unter jüngstes …

18:09 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Nestle auf 'Neutral' - Ziel 90 …

18:05 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Druschba-Pipeline: Selenskyj hält Reparatur für unnötig

18:03 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Jost Werke will sich mit Kapitalerhöhung frisches Geld …

18:03 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Aktien Europa Schluss: EuroStoxx stabil - Rekorde bei SMI und FTSE

18:01 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Wurst-Rückruf bei Penny - Salmonellen in Frühstücksknackern

17:54 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer