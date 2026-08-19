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Spitzenverband DGUV

Hitze sorgt für mehr Unfälle 19.08.2026, 13:38 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Schätzungen zufolge gehen in Deutschland Dutzende Millionen Arbeitsstunden durch Hitze verloren. Außerdem erhöht sie das Unfallrisiko.

Der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) hat auf ein erhöhtes Unfallrisiko durch Hitze hingewiesen. Häufigkeit und Intensität der Hitze hätten sich in der Vergangenheit verändert, erklärte Stephan Fasshauer in einem Beitrag der DGUV. «Die Zahl der heißen Tage mit mindestens 30 Grad hat sich in Deutschland seit den 1950er Jahren etwa verdreifacht. Und wir sehen den Effekt in unseren eigenen Daten: Ab 30 Grad gibt es etwa acht Prozent mehr Arbeitsunfälle als bei Temperaturen zwischen 10 und 15 Grad.»

Bei Wegeunfällen im Straßenverkehr seien es sogar rund 17 Prozent mehr. Für jemanden auf einem Gerüst, an einer Maschine oder hinter dem Steuer könne nachlassende Konzentration schwerwiegende Folgen haben, so Fasshauer.

Nach seiner Darstellung führt Hitze auch zu Ausfällen: «Allein 2023 gingen in Deutschland schätzungsweise 37 Millionen Arbeitsstunden durch Hitze verloren.» Prävention könne helfen, solche Ausfälle zu vermeiden, Leistungsfähigkeit zu sichern und Menschen gesund zu halten.

Der DGUV beruft sich auf Zahlen des jährlichen Berichts «Lancet Countdown on Health and Climate Change» des Fachjournals «The Lancet». Die aktuellsten Daten liegen für 2023 vor.

© dpa-infocom, dpa:260819-930-552739/2

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