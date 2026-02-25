Sprit so teuer wie zuletzt 2024 25.02.2026, 11:52 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Treiber ist vor allem der Ölpreis, der auf die Sorgen vor einem Krieg im Nahen Osten reagiert.

Sprit ist so teuer wie seit mehr als eineinhalb Jahren nicht mehr. Sowohl Diesel als auch Superbenzin sind binnen Wochenfrist teurer geworden, wie der ADAC meldet. Konkret kostete ein Liter Super E10 im bundesweiten Tagesdurchschnitt am Dienstag 1,776 Euro und damit 1,8 Cent mehr als eine Woche davor. Diesel verteuerte sich um 2,9 Cent auf 1,740 Euro pro Liter. 

Für Benzin ist das der höchste Preis seit Juli 2024, für Diesel seit April 2024. Wichtigster Treiber ist dabei typischerweise der Rohölpreis, der zuletzt gestiegen ist. Der ADAC merkt aber an, dass Rohöl damals deutlich teurer war als derzeit. Insbesondere, wenn man auch den derzeit niedrigen Dollarkurs berücksichtigt. 

Wichtig für die Ölpreisentwicklung ist dabei die aktuelle Krise zwischen den USA und dem Iran. Im Falle eines Krieges zwischen den beiden Ländern könnte der Öltransport durch die Straße von Hormus beeinträchtigt werden - mit Folgen für den weltweiten Preis.

© dpa-infocom, dpa:260225-930-733659/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
News-Kommentare
