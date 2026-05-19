Tausende Tankstellen verstoßen gegen 12-Uhr-Regel 19.05.2026, 01:01 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Bei Untersuchungen wurden Tausende unerlaubte Preiserhöhungen an Tankstellen in ganz Deutschland registriert. Wo die Quote am höchsten ist.

Tausende Tankstellen haben nach Darstellung eines Verbraucherdienstes gegen die im April eingeführte 12-Uhr-Regel verstoßen. Demnach erhöhten 2.995 von 15.240 Tankstellen bis zum Stichtag 11. Mai die Preise insgesamt rund 17.000 Mal zu unerlaubten Zeiten, wie aus einer Auswertung des Verbraucherdienstes «Mehr-Tanken» auf Basis von Daten der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe hervorgeht. Die Quote betrug also etwa 19,7 Prozent - fast jede fünfte Tankstelle.

Der Zeitraum von 11.30 bis 12.30 Uhr wurde den Angaben nach bewusst ausgeklammert, um mögliche Verzerrungen durch vorzeitige oder verzögerte Preismeldungen auszuschließen. «Mehr Tanken» gehört zum Medienhaus «Motor Presse Stuttgart».

Höchste Quote in Bayern

Am höchsten war die Quote laut Auswertung in Bayern mit 25,6 Prozent, am niedrigsten in Berlin mit 8,2 Prozent.

Die 12-Uhr-Regel gilt seit 1. April und schreibt vor, dass Tankstellen nur einmal am Tag - um 12.00 Uhr mittags - die Preise anheben dürfen. Senkungen sind dagegen immer möglich. Die Vorgabe wurde eingeführt, nachdem der Iran-Krieg zu stark steigenden Spritpreisen geführt hatte. Die Regelung soll Kunden mehr Orientierung geben.

Tankstellenbetreiber weisen Vorwürfe zurück

Die Tankstellenbetreiber wollen sich nichts vorwerfen lassen. «Wir haben zunächst Hinweise, dass wir mit den Auswirkungen eines schlecht gemachten Gesetzes konfrontiert sind, nicht mit bewussten Regelverstößen», wird Daniel Kaddik, Chef des Bundesverbandes Freier Tankstellen, in der «Sächsischen Zeitung» und der «Leipziger Volkszeitung» zitiert. 

Änderungen würden über Kassensysteme laufen, müssten anschließend von Automaten, Preismasten und Zapfsäulen verarbeitet werden, bevor die Daten ans Kartellamt gehen. Schon langsame Leitungen oder laufende Tankvorgänge könnten dazu führen, dass eine Preisänderung erst verzögert übermittelt wird.

© dpa-infocom, dpa:260519-930-97612/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 ROUNDUP 2/Trump droht: 'Für den Iran tickt die Uhr' Hauptdiskussion
2 Taiwans Präsident bangt um Sicherheitsversprechen der USA Hauptdiskussion
3 ROUNDUP/Trump droht: 'Für den Iran tickt die Uhr' Hauptdiskussion
4 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
5 Kiew erhält mehr als 500 Soldatenleichen zurück Hauptdiskussion
6 Deutschland finanziert Militärausbildung in der Ukraine Hauptdiskussion
7 Angriff auf Nvidia: Warum plötzlich Alphabet die Nase vorn hat Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Sammelklage gegen Amazon wegen Reklame auf Prime Video

1:01 Uhr • Artikel • dpa

'Schmiergeld': Trump erntet wegen Entschädigungsfonds Kritik

Gestern 23:15 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP: Selenskyj hebt Erfolge ukrainischer Drohnenangriffe hervor…

Gestern 22:53 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Zu lange gewartet: Musk scheitert mit Klage gegen OpenAI

Gestern 22:50 Uhr • Artikel • dpa

ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Gemeinsame Richtung fehlt - nur Dow…

Gestern 22:31 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Aktien New York Schluss: Gemeinsame Richtung fehlt - nur Dow im Plus…

Gestern 22:24 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Rossmann ruft 'enerBiO Maiswaffeln Salted Caramel' zurück

Gestern 22:01 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ICE-Beamter wegen Schüssen in Minnesota angeklagt

Gestern 21:47 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer