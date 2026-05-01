Trump: Zölle auf Autos und Lastwagen steigen auf 25 Prozent

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Zölle auf Autos und Lastwagen steigen auf 25 Prozent 01.05.2026, 16:02 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

US-Präsident Donald Trump will Zölle auf Autos und Lastwagen, die aus der Europäischen Union in die USA eingeführt werden, ab nächster Woche auf 25 Prozent erhöhen. In seinem Post auf der Plattform Truth Social begründete er das mit dem Vorwurf, dass sich die EU nicht an das vereinbarte Handelsabkommen halte.

© dpa-infocom, dpa:260501-930-21733/1

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