Übernahme-Kracher:
Diese Übernahme eröffnet völlig neue Wachstumschancen im Krypto-Sektor
Anzeige
Uber-Angebot für Frauen

Etwa doppelte Wartezeit 22.08.2025, 09:16 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Bei Uber können Frauen in einigen Städten seit drei Monaten Fahrten mit Fahrerinnen buchen - müssen dann aber etwas mehr Wartezeit in Kauf nehmen. Das Angebot soll bald ausgeweitet werden.

Drei Monate nach dem Start eines Uber-Angebots speziell für Frauen ist die Zahl der Fahrerinnen nach Angaben des Unternehmens gestiegen. Dennoch ist die Wartezeit für Frauen, die sich für eine Fahrt ausschließlich mit einer Fahrerin entscheiden, doppelt so lang wie die durchschnittliche Wartezeit aller Kunden in Berlin, München und Frankfurt. In den drei Städten bietet Uber Frauen seit dem 22. Mai an, Fahrten mit Fahrerinnen zu buchen. 

«Die durchschnittliche Wartezeit in den drei Städten allgemein liegt bei rund fünf Minuten», teilte ein Uber-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur mit. Bei der Option «Women Drivers» liege sie bei rund zehn Minuten. 

Uber: Seit Start des Angebots mehr Fahrerinnen rekrutiert 

Mit dem Angebot will Uber das Sicherheitsgefühl von Frauen insbesondere nachts stärken. Einen Aufpreis müssen die Frauen dem Unternehmen zufolge nicht zahlen. Auch Fahrerinnen haben die Möglichkeit, ausschließlich Anfragen von Frauen zu erhalten. Das Problem ist nur: Der Anteil der Fahrerinnen auf der Plattform ist gering. 

«Nach dem Start konnten wir sehen, dass bei den Beförderungsunternehmen, mit denen wir kooperieren, die Anzahl der Fahrerinnen gestiegen ist», teilte Uber mit. «Wir hoffen, dass sich dieser Trend auch in Zukunft fortsetzt und der Job als Fahrer auch für Frauen noch attraktiver wird.» 

Angebot künftig auch in NRW verfügbar 

Uber betreibt keine eigenen Fahrzeugflotten. Stattdessen vermittelt das Unternehmen Fahrten bei Mietwagenunternehmen, bei denen auch die Fahrerinnen und Fahrer angestellt sind. 

Die Vermittlungsoptionen «Women Drivers» soll bald auch in Köln und Düsseldorf angeboten werden, hieß es. Ein genaues Datum für den Start nannte Uber aber nicht.

© dpa-infocom, dpa:250822-930-942229/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
2 Xiaomi: Begeisterung aus dem Silicon Valley Hauptdiskussion
3 OTS: AAMG / Ambitious Air Mobility Group bekräftigt ihr Interesse am Einstieg ... Hauptdiskussion
4 Novo Nordisk nach Kursdebakel: Sind das jetzt bereits Kaufkurse? Hauptdiskussion
5 EQS-AFR: Altech Advanced Materials AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG Hauptdiskussion
6 Beschäftigte bei Tageszeitungen sollen mehr Geld bekommen Hauptdiskussion
7 BYD weitet Tech-Offensive aus: Smartphone aus dem Autohaus Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt Ziel für CTS Eventim auf 109 …

12:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP: Nouripour für Lieferung von Marschflugkörpern an die …

12:28 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ANALYSE-FLASH: Hauck Aufhäuser IB senkt Ziel für Stratec auf 30 …

12:20 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Kein Einfallstor für Hacker - E-Mail-Checker soll helfen

12:16 Uhr • Artikel • dpa-AFX

WDH/ROUNDUP 3: Deutsche Wirtschaft rutscht im Frühjahr tiefer ab

12:15 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Israel: 'Es gibt keine Hungersnot in Gaza'

12:14 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP 2: Deutsche Wirtschaft rutscht im Frühjahr tiefer ab

12:14 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Aktien Europa: Lethargie vor Powell-Rede hält an - 'Footsie' erneut…

12:06 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer